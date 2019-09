El Concello de Sarria hizo este martes un llamamiento a los propietarios de fincas privadas situadas en el entorno de la capilla de Os Remedios para que procedan a limpiar los terrenos de los restos de basura que quedaron esparcidos tras esta afamada romería.

El grupo de gobierno señala que algunas parcelas ofrecen una imagen "de pena", no solo por la presencia de botellas de bebidas tiradas sino también de sofás, colchones o electrodomésticos.

"No es de recibo que queden fincas particulares o privadas sin limpiar. Son los propietarios o usuarios de estos espacios los que están obligados a limpiarlos, no el Concello", explican desde el gobierno, al tiempo que no descartan adoptar otras medidas, tales como sanciones, en caso de que no se retire la basura desperdigada en el Alto de Cesar.

25 CONTENEDORES. Ante la celebración de tan concurrida romería, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, Cespa, repartió 25 contenedores en la zona de Os Remedios. Tres de ellos fueron dispuestos en el campo de la fiesta, uno junto a la capilla, media docena en los laterales de la carretera y el resto en la entrada en las fincas privadas en las que se ubican las meriendas campestres.

Los operarios de esta empresa limpiaron las zonas públicas y recogieron alrededor de 8.000 kilos de basura, la mayor parte de ellos (6.000) en la jornada del lunes —una vez pasado el día grande de la fiesta— y el resto este mismo martes.

Por su parte, los responsables de terrenos privados pueden introducir la basura en bolsas y acercarlas hasta el borde de la carretera para ser recogidas por el camión. Desde el Concello recordaron la necesidad de dar muestras de un comportamiento "cívico" y "cumplir las normas" una vez finalizada una fiesta que un año más volvió a ser un éxito de asistencia.