El Concello insta a la CHMS a limpiar de forma urgente los ríos de Sarria

La junta de gobierno local de Sarria acordó este miércoles reclamar a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) que limpie de forma urgente los ríos.

La alcaldesa, Pilar López, aseguró que después de un año de espera, el pasado mes de enero, el Concello recibió el permiso de este organismo y de la Consellería de Medio Ambiente para limpiar los cauces. Según explicó, hace algo más de un mes comenzaron a acondicionar el río Celeiro en la zona de la Estación y el Ayuntamiento fue sancionado por Medio Ambiente por meter maquinaria pesada (un tractor con una desbrozadora de brazo) en el cauce.

La regidora señaló que emplearon esta maquinaria, ya que el río llevaba "catro ou cinco anos sen limparse e era imposible facelo con medios manuais".

"Visto o visto non podemos seguir. Estamos coas mans completamente atadas. É competencia da Confederación e non damos entendido que non o fagan eles", indicó. Por ello, a propuesta de alcaldía, acordaron en junta de gobierno dirigirse al organismo. La regidora espera que con el nuevo Gobierno central "cambien os criterios" de la CHMS.

Por otro lado, aprobó adjudicar por 77.700 euros a la empresa Adecon Obras y Servicios el acondicionamiento de cinco pistas con cargo al plan de mejora de caminos municipales 2017-2018. Los trabajos son financiados por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). La actuación consiste en la repavimentación de los viales, los cuales se encuentran bastante deteriorados con la presencia de baches y grietas.

MEJORA DE VIALES. Se verán beneficiados los accesos a Perros y San Sadurniño de Froián, y la carretera que comunica las localidades de Vilamaior y Oural. Además, se acondicionarán las pistas de Guitán, en la parroquia de San Pedro de Froián, y de Tribui, en San Mamede da Chanca. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses.

Además, en la junta de gobierno local se aprobó el plan de seguridad para llevar a cabo estos trabajos y se dio cuenta de una solicitud de autorización de una vecina para el corte intermitente de la Rúa Calvo Sotelo para la entrada y salida de camiones de un solar que se encuentra en construcción.