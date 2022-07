El Concello inicia una campaña de limpieza de los ríos en Sarria

El Concello de Sarria anunció que estes martes comienza una campaña de limpieza de los ríos en el casco urbano, cuyo estado provocó en las últimas semanas varias quejas del grupo municipal del PP. Para estas labores fue constituida una brigada de medio rural, formada por ocho operarios y cuatro tractoristas.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) concedió autorización para los trabajos, que se inician por el río Sarria al haber descendido el caudal, según explicó el alcalde, Claudio Garrido. En este cauce actuarán "inicialmente" en el tramo comprendido entre A Pontevella y el viaducto de la Rúa Castelao. Por ahora no comenzarán en el río Celeiro por "el caudal y la fauna", por lo que arrancarán "en unos días", una vez baje, indicó. En este caso los trabajos se llevarán a cabo en el tramo urbano, hasta la confluencia de los dos cauces.

El regidor defendió que estas labores ya estaban previstas, por lo que no se inician a causa de las críticas del PP, pero que no se iniciaron antes porque la brigada estaba desbrozando las vías de parroquias que celebran sus patronales.

Garrido acusó a los populares de tener "mala memoria", pues afirmó que en los últimos tres años, durante este mandato, "se limpiaron los dos ríos de forma eficaz". Además, apuntó, el Concello hizo las gestiones necesarias para que los propietarios de la concesión de agua del Muíño do Toleiro limpiaran el canal, el cual "daba mala imagen y había un riesgo sanitario". El alcalde quiso mostrar su agradecimiento a estos vecinos.

El PP criticó también el estado de O Chanto, ante lo que el regidor aseguró que la presa lleva 12 años rota y que esta formación estuvo en el gobierno y no actuó. Aclaró que las concesiones de agua de esta y de la del Muíño do Toleiro son privadas y solo los titulares pueden arreglarlas. No obstante, indicó que hizo gestiones con la CHMS para la construcción en O Chanto de "una presa desmontable, que solucione en parte la falta de caudal para el baño". Espera que este organismo presente en los próximos meses el proyecto.

En cuanto al edificio de O Chanto, cuya terraza está apuntalada, señaló que está afectado por la zona de servidumbre del río, "impidiendo la ley cualquier actuación", por lo que se estudia qué hacer. Denunció que el PP dejó el inmueble en un estado "lamentable" y dijo que si alguien hizo daño al río Sarria y a su patrimonio "ese fue José Antonio García al consentir el atropello de la CHMS a la primera fase del encauzamiento".