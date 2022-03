El Concello de O Incio ofrecerá a la Guardia Civil un local más céntrico

El Concello de O Incio celebrará un pleno el próximo día 29 en el cual someterá a votación la cesión a la Guardia Civil de un local situado entre el consistorio y el antiguo mercado ganadero. De aceptar esta propuesta, la Benemérita pasaría a ocupar unas instalaciones más céntricas y dejaría libre una vivienda de propiedad municipal en la Rúa Rodeiro, que el Concello podría poner a disposición de refugiados ucranianos o sacarla a la venta en caso de no ser necesaria para otros usos.

Según explica el alcalde, Héctor Corujo, el acuerdo sería "beneficioso" para ambas partes y ayudaría a "visibilizar máis a presenza da Garda Civil no Incio".

En este municipio, la Benemérita tiene un puesto auxiliar, dependiente del cuartel de Sarria, al que acude aproximadamente dos veces por semana. Desde hace al menos dos décadas, este puesto se localiza en un inmueble del Concello en la Rúa Rodeiro, en las inmediaciones del ambulatorio.

Tras varias conversaciones entre el alcalde y cargos de la Guardia Civil se planteó la posibilidad de trasladarse a un pequeño edificio ubicado en el centro de A Cruz, el cual fue utilizado en su día como oficina del programa Río Lor o para la brigada de incendios.

Representantes de la Benemérita ya visitaron estas instalaciones, si bien todavía quedan pasos para que el acuerdo fructifique. El primero será que el pleno apruebe la cesión de uso del local, para lo cual se ha convocado una sesión para el día 29, a las 9.15 horas. Después el traslado del puesto tendrá que ser autorizado desde Madrid.

En caso de prosperar, la cesión se hará por un tiempo indefinido y las oficinas serán sometidas a una pequeña remodelación para adaptarlas al nuevo uso.

En la Rúa Rodeiro, el Concello dispone de seis viviendas de su propiedad. Una de ellas fue incluida en los presupuestos municipales de este año, dado que la intención inicial del gobierno era ponerla a la venta mediante subasta pública con un doble objetivo: por un lado afianzar población en O Incio y por el otro ingresar en las arcas municipales entre 35.000 y 40.000 euros.

Según Corujo, el Concello necesita reducir gastos y "capitalizarse un pouco", línea que siguen otros proyectos como el ahorro energégico en el bombeo del agua o el que se conseguirá con la renovación del alumbrado público.

No obstante, dijo, la enajenación de esa vivienda está "paralizada" por si fuera necesaria para acoger a refugiados ucranianos. A este fin, añadió Corujo, el Concello podría dedicar también el inmueble que quedaría libre en caso de trasladarse la Guardia Civil. De no ser preciso para este uso no se descarta la venta en el futuro.