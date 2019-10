El Ayuntamiento de Láncara y la Delegación del Gobierno analizaron ayer en una reunión la cesión de la estación del tren y los terrenos de la antigua vía en A Pobra de San Xiao para la creación de una senda verde, para lo que es necesario un plan especial que el Concello espera que se apruebe de forma inicial el próximo mes.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; el alcalde, Darío Piñeiro, y el concejal y diputado provincial Pablo Rivera mantuvieron este lunes un encuentro, en el que abordaron el estado de dicho documento. Según el regidor, la empresa redactora lo está ultimando y antes de llevarlo a pleno serán precisos informes urbanístico de los técnicos municipales y jurídico de secretaría. Ya en la sesión se someterá a votación para su aprobación inicial, tras lo cual tendrá que ser remitido a la Xunta para recibir luz verde definitiva.

Este documento es necesario para que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) haga la cesión de los terrenos y de la estación. El delegado mostró la disposición del organismo para hacer efectivo este traspaso y destacó, al igual que el regidor, "las posibilidades que ofrece esta desafección para la ciudadanía de Láncara por la humanización de un espacio" que se encuentra en desuso desde abril de 2018, tras la entrada en funcionamiento de la variante del tren.

El portavoz del PP lancarés, Santiago Cubillas, se refirió este lunes a esta reunión y aseguró que Adif en abril de 2018, cuando gobernaban los populares, ya mostró la voluntad de ceder los terrenos y denunció que no se avanzó nada.

Por otro lado, Darío Piñeiro señaló, ante críticas del BNG, que "o 8 de maio" se firmó entre Adif y el Ayuntamiento el protocolo de colaboración para la integración de los terrenos y que se rubricaron tres copias. "Se o BNG me está acusando de falsificar un documento público que o diga claramente, que non difunda rumores. Se ten dúbidas que o denuncie", instó el socialista. Para este, "dá a impresión" de que el portavoz nacionalista, Iago Bande, "pon trabas ao Concello" y le pidió que "se poña ao lado do Concello".

El edil también había manifestado que en dicho protocolo no hay ninguna cláusula que hable del uso de la piedra de las viejas vías. El regidor insistió en que Adif aseguró en su momento que cada Concello se quedaría con el material de las vías que discurrían por su término municipal.