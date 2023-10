El Concello exige a la Xunta el acceso a visitas públicas a la Fortaleza de Sarria

El grupo de gobierno de Camiña Sarria solicita la recuperación "inmediata" del acceso a visitas públicas gratuitas a la Fortaleza, conocida también como Torre dos Batallón, por tratarse de un Bien de Interés Cultural desde 1994 que además se encuentra dentro de la delimitación de la ruta principal del Camino Francés. Para eso, presentarán una moción en el pleno de la semana que viene con el fin de conseguir apoyos para solicitar la recuperación de este servicio "obrigatorio" a la Consellería de Cultura.

Tal y como afirman desde el Concello, "as visitas non se están a cumprir por parte dos actuais propietarios, sendo un atractivo non só demandado pola veciñanza, senón tamén na Oficina de Turismo pola maior parte dos milleiros de persoas que anualmente visitan o noso municipio e polos que peregrinan cara a Santiago".

Desde el gobierno local defienden que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, los propietarios o titulares de los derechos reales del monumento tienen la obligación de permitir visitas públicas gratuitas un mínimo de cuatro días al mes durante al menos cuatro horas al día, por lo que reclaman a la Xunta el cumplimiento de esta medida en favor de la comunidad.

Por otro lado, el Concello retomó además en las últimas semanas el expediente para instar a la reconstrucción y rehabilitación del cierre de la Finca do Batallón, derribado desde antes de 2014. Una actuación que requiere la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural previa elaboración del proyecto técnico de restauración y previa solicitud de licencia por parte de los actuales propietarios.

Así, Camiña Sarria presentará este medida al resto de grupos municipales el próximo jueves con el fin de "lograr que se recupere este servizo de forma urxente e inmediata", ya que se trata de un monumento de gran valor ubicado en el casco histórico de la localidad, concretamente en la parte más alta de la villa entre la Rúa de la Merced y el campo de la feria, delante de la antigua cárcel comarcal y en pleno camino de Santiago, desde donde se pueden observar las vistas del municipio.

Y es que se trata de una antigua fortificación de origen medieval de la que actualmente solo se conserva una de las cinco torres que formaban esta fortaleza. Un castillo que tuvo fines defensivos, ya que sirvió de protección a peregrinos del Camino de Santiago y a toda la comarca de Sarria durante varios siglos. Además, la torre que sigue en pie tiene una altura de unos quince metros, llegando a su cima por una escalera abierta en parte de un lienzo de muralla, y conserva escudos con armas de los Castro, Enríquez y Osorio.

Una segunda ambulancia

En el pleno de la próxima semana, Camiña Sarria presentará además, como ya venía adelantando, una moción para solicitar a la consellería de Sanidade la dotación de una segunda ambulancia, preferentemente medicalizada o en su defecto de soporte vital avanzado de enfermería, con base permanente en Sarria.

Desde el grupo local recuerdan que en las últimas semanas varias personas tuvieron que esperar más de media hora por la ambulancia, algo que no consideran un "acontecemento illado, senón recurrente".