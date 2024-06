O concello do Incio conta cun novo miradoiro xunto ao encoro de Vilasouto

O concello do Incio conta desde esta primavera cun novo miradoiro no encoro de Vilasouto, zona moi frecuentada coa chegada do bo tempo.

Ademais de acondicionar esta plataforma, tamén se mellorou o peche que bordea o paseo da presa, ofrecendo un percorrido idóneo para gozar desta contorna natural.

"É un lugar máxico desde o que observar a conca do río Mao e desde onde facer as mellores fotos dun dos enclaves máis fermosos no noso municipio", asegura o Concello.

En Semana Santa, O Incio estreou tamén o miradoiro do petróglifo Pena do Chao, a uns 200 metros da Ruta do Ferro.