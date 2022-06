El Concello considera acertada la nueva ubicación de las fiestas y prevé repetir

El Concello de Sarria, organizador de las patronales de San Xoán, hizo ayer un balance "moi positivo" de los cinco días de fiestas y consideró "acertadísimo" el cambio de ubicación a la Rúa Castelao, el campo de rugby y su entorno, una localización que prevé repetir el próximo año.

"Cremos que esta é a zona máis indicada do pobo, dadas as circunstancias que temos en Sarria", afirmó la concejala de festejos, Geni Valcárcel, refiriéndose a la falta de una plaza amplia en un lugar céntrico para este tipo de eventos. "Estamos convencidísimos de que o cambio foi moi acertado", abundó la edila, quien destacó la alta participación de público. En esta línea, opinó que el campo de rugby se adapta a la perfección para ubicar grandes orquestas sin problemas de seguridad ni molestias para los vecinos, dejando libres al mismo tiempo los accesos al centro de salud.

"Son orquestras con moita potencia e escenarios espectaculares que farían retumbar as casas", apuntó la edila, quien dijo también que por razones de seguridad no se puede "meter a tanta xente como houbo nun tubo de rúas".

"Neste caso había facilidade para entrar e saír e un recinto de festas no que estaba todo agrupado", destacó Valcárcel, quien abogó por repetir en el futuro.

Aunque años atrás hubo un precedente de ubicación de fiestas en la zona de Castelao, esta fue la primera vez que se concentraron allí las barracas y atracciones, las orquestas y los demás puestos de las fiestas. Al ser un espacio sin bares, un grupo de hosteleros montó barras en el campo de rugby para dar servicio en las verbenas.

Las fiestas tuvieron un presupuesto de 150.000 euros, que se duplicó con respecto al que había en los años previos a la pandemia. Aún así, los alrededor de 70.000 euros que se dedicaban a San Xoán antes del covid nunca llegaban y siempre había gastos a mayores, matizó.

Según la edila, fue necesario aumentar el presupuesto para poder "facer unhas festas de calidade e de acordo co que este pobo merece". "Non nos extralimitamos nada, houbo un programa moi bo, co mellorciño das orquestras de Galicia e cun repertorio para todos os gustos, con máis baile ou máis espectáculo. No caso da Panorama e dos Satélites foi posible contar con elas porque xa as tiñamos reservadas dende antes da pandemia", comentó Valcárcel.

La jornada del 26, en la cual actuaron Panorama y Los Player’s, fue precisamente la de mayor afluencia de público, aunque también hubo mucha animación en la Noite do Lume o el día de patrón.

"Fixemos cambios puntuais polo chuvia de día ou de hora, pero o programa cumpriuse todo e desfrutouse ao 100%. O tempo deunos unha tregua e puidemos gozar dun San Xoán con moito movemento de xente e moi continuado. Despois deste triste parón é unha alegría poder ver de novo orquestras e saír ás rúas. É un premio volver á vida despois de todo o que pasou", añadió Valcárcel.

La responsable municipal de fiestas quiso agradecer la colaboración de los vecinos para el buen desarrollo de los actos. "Valeu a pena ver as rúas cheas de xente e os nenos contentos", valoró.

También tuvo un agradecimiento especial para el personal municipal que trabajó en las fiestas, así como a la labor desarrollada por la Policía Local, Protección Civil y la empresa que lleva la limpieza.