Los concejales del PSOE de Sarria se abstendrán en el pleno de investidura

Los dos concejales del PSOE de Sarria, Pilar López y Diego López, se abstendrán el sábado en el pleno de investidura, decisión que quedó ratificada en la asamblea de militantes celebrada el lunes, según informó el secretario general de este partido en el municipio, José Manuel López Torre.

"O PSOE non vai apoiar a investidura de ningún candidato doutro partido político", aseguraron. De cara a esta sesión, el BNG anunció que se votará a sí mismo y todavía queda por ver qué harán PP y Galicia Sempre, pero su postura no impediría que el candidato de Camiña Sarria, Claudio Garrido, fuese investido alcalde por ser la lista más votada.

En la asamblea, el partido socialista analizó la debacle electoral del pasado 26 de mayo (pasó de cuatro a dos ediles) y "comezouse a traballar para que o PSOE recupere o sitio que nunca debeu perder".

En el nuevo mandato no hará, afirmó, una oposición destructiva. "Faremos completamente o contrario ao que se fixo nos derradeiros catro anos, axudar desde a oposición a que Sarria medre e acade as melloras que se puideron facer e non deixaron, mellorar a calidade de vida dos veciños e rematar os proxectos iniciados desde o partido", manifestó.

Entre ellos, citó la puesta en marcha de la piscina, la ampliación del polígono de O Morelle, la creación de un paso soterrado en la estación de tren y la apertura de Ponte Ribeira, de la que "están todos os trámites feitos, só falta comezar a obra", añadió.