La concejala de Láncara Begoña López Magdalena pagó este jueves mediante un ingreso bancario los mil euros que reclamaba un empresario por el alquiler de una carpa en 2017 para la fiesta de Carnaval en la parroquia de la edila.

El demandante había enviado un burofax a la asociación de vecinos instando al pago. Según aseguró hace unos días, Begoña López era la encargada de hacer el abono en 2017, pero nunca llegó a cobrar pese a recibir un justificante de transferencia bancaria "falso". El burofax fue devuelto por dirección incorrecta de la asociación, pero el jueves la concejala hizo un ingreso bancario al empresario por los 998,25 euros reclamados.

Begoña López niega haber contraído esa deuda de mil euros y dice que pagó para evitar que la asociación se vea envuelta en esta polémica. "A asociación non ten nada que ver con iso, prefiro perder eu eses mil euros do meu peto. Encargueime de que non teña ningunha débeda que reclamarlle á asociación nin a ninguén", declara la edila, según la cual los términos del acuerdo del alquiler de la carpa eran otros.

"Voume defender onde me teña que defender deste linchamento político e persoal», añade López, envuelta en una investigación judicial por supuesta estafa, usurpación de identidad y falsedad.

Relacionado con este asunto, el Concello de Láncara celebra este sábado, a las 9.00 horas, el pleno solicitado por PP y BNG por el extravío de la tarjeta sim del teléfono municipal que custodiaba López y desde el cual supuestamente se hicieron llamadas en nombre de un banco.