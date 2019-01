Una comunicación sin barreras

Descubrir que su hijo tiene sordera supone un shock para los padres, quienes se encuentran con muchas dudas. Para apoyarlos y ayudarlos surgió la Asociación de Nais e Pais de Nenos Xordos de Galicia (Anpanxoga), un colectivo en el que los progenitores y los niños pueden compartir experiencias y que busca "romper barreras".

"Queremos fomentar actividades para los niños, romper las barreras de comunicación que se encuentran", apunta la sarriana María Alonso Mesía, quien tiene sordera, al igual que su marido y sus dos hijos. Esta es vicepresidenta de Anpanxoga y representante del colectivo en la provincia de Lugo, donde espera que los padres también se unan a esta asociación que fue creada en 2004 ante las dificultades que tienen las familias con niños sordos para integrarlos en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de pequeños de su edad.

El colectivo es un lugar en el que los progenitores y los propios menores pueden intercambiar experiencias, muy importante para ambas partes, dice. "Cuando era una niña y vi a otros niños sordos fue una alegría porque había alguien igual que yo. Me sentí muy bien. Compartíamos la misma lengua (la de signos) y las mismas problemáticas", recuerda. Por ello, también le gustaría que sus hijos (de tres y un año de edad) "tuvieran contacto con otros niños sordos para compartir y contarse sus sentimientos y sensaciones", apunta María Alonso, quien forma parte de la directiva de Anpanxoga desde el año 2017.

En el caso de unos padres que tienen un hijo con discapacidad auditiva los insta a no asustarse, porque "va a tener una vida normal", y a ponerse en contacto con la asociación ([email protected]) para asesorarlos. También hace hincapié en la importancia de que el menor aprenda la lengua de signos. "Precisa una lengua de signos porque la oral no la va a entender. Mi hija con seis meses aprendió a comunicarse con signos. El niño la entiende, pero todavía no se expresa. Cada niño es distinto", indica.

Desde Anpanxoga apuestan por el bilingüismo. "Es muy importante que aprendan la lengua de signos. Un niño sordo no puede crecer sin lengua de signos, necesita una lengua materna. Los padres piensan que con lenguaje de signos quedan excluidos, que no aprenderán la lengua oral. Si saben la lengua de signos aprenden mucho mejor, más rápido, la oral", explica. En su caso, su hija, de tres años de edad, cuenta con un implante coclear, lo que es "un apoyo" para ella, y habla la lengua de signos, además de "aprender muy rápido la oral".

La pequeña tiene, además, intérprete y logopeda en el parvulario, un cambio muy significativo con respecto a cuando María Alonso iba al colegio. Ella no dispuso de este apoyo hasta que cursó un ciclo superior de Administrativo. "Fue duro. Pedía apuntes a los compañeros, tenía un profesor particular y después, cuando acababa con él, todavía le tenía que dedicar muchas horas", rememora la sarriana, quien consiguió sus objetivos luchando.

Por ejemplo, otro de los avances hacia la integración de las personas con sordera con respecto a su infancia es la creación de los subtítulos para televisión.

Sin embargo, todavía queda mucho en lo que avanzar. Es el caso de la sanidad. Lamenta que no se puedan pedir las citas médicas por correo electrónico o ‘whatsapp’. "Por ejemplo, en los hospitales de A Coruña y Lugo pedí hacerlo por correo electrónico y solo puedes por carta. ¿No podrían adaptarse por ordenador? Sería fácil", opina María Alonso, quien afirma que todavía "hay muchas cosas en las que existen barreras".

Otro de los casos es a la hora de acudir a urgencias. "No hay intérprete e intento adaptarme porque leo los labios, pero no es cómodo para mi. Hay que seguir luchando", señala la vicepresidenta de Anpanxoga.

La asociación Anpanxoga colabora con diversos colectivos y organiza actividades para los niños, como un taller de teatro

Para continuar peleando por la eliminación de las barreras se encuentran colectivos como este. "Hay muchas cosas por las que luchar y se necesita apoyo. La asociación lucha por educación del colectivo sordo. Además, se comparten experiencias entre padres y los problemas. Si estás tú solo no puedes luchar", señala María Alonso, quien insiste en la necesidad de fomentar la participación de los niños sordos.

Para ello la asociación organiza diversas actividades a lo largo del año. Entre ellos figuran encuentros, como el celebrado en una granja de la zona de A Coruña, al que lamenta que no acudiera ninguna familia de la provincia de Lugo.

Para este año proyectan nuevas iniciativas. La primera de ellas es un taller de teatro en lengua de signos dirigido a niños de 5 a 12 años de edad. El ‘obradoiro’ se desarrolla en la ciudad herculina. Por ahora no se organiza en Lugo, ya que no hay personas interesadas. Otra de las actividades que quiere llevar a cabo es un cuentacuentos.

Anpanxoga también colabora con diferentes colectivos y espera hacerlo con más entidades en el futuro. Hasta ahora lo hace con las asociaciones de personas sordas de Lugo y A Coruña, así como con la federación de Galicia (FAXPG), cuenta la sarriana, quien anima a los lucenses a unirse porque es "muy importante apoyarse" y que los menores compartan y sean felices. "Padres piensan que lo importante es que el niño hable, eso está bien, pero lo importante es que sea feliz. Si es feliz tendrá motivación y aprenderá la lengua de signos y la oral".