Comuneros de Samos instan a limpiar las mámoas de la necrópolis de Santa Mariña

La comunidad del monte vecinal en mano común Serra de Santa Mariña, perteneciente a la parroquia de Suñide (Samos), reclamó que la Xunta de Galicia limpie las mámoas de la necrópolis de Santa Mariña, que es Bien de Interés Cultural (BIC).



El presidente, Ramón López López, denunció que estos monumentos se encuentran completamente cubiertos por la maleza, haciendo imposible que los visitantes puedan disfrutar de ellos.



La comunidad de montes señaló que ya solicitó en anteriores ocasiones a la Administración autonómica la limpieza de la mámoas, sin que por ahora se tomen medidas. "Están cubertas de toxos e nin se ven", lamentó.



La necrópolis de Santa Mariña se ubica entre los ayuntamientos de Samos, Sarria y O Incio y es BIC desde hace poco más de una década. Están identificadas 44 formaciones, en su mayor parte monumentos tumulares o sepulcros megalíticos.



Los comuneros del monte Serra de Santa Mariña también remitieron escritos a la Xunta de Galicia para que delimiten estos bienes con el objetivo de que se pueda compaginar el aprovechamiento del monte con la protección de la mámoas, pero Ramón López aseguró que por ahora tampoco recibieron respuesta.



Estos vecinos también pidieron anteriormente la colocación de paneles con información sobre la necrópolis, si bien no hay ninguna señalización.



JABALÍES. Por otro lado, el samonense denunció que jabalíes destrozaron una gran parte del monte vecinal, que se encuentra a pastizal. Los comuneros trabajan 16 hectáreas y los animales dañaron "máis do 50 por cento", afirmó el presidente del colectivo, quien aseguró que darán traslado del problema a la Administración autonómica para que tome las pertinentes medidas.



Los jabalíes levantaron la tierra y dejaron el pasto inservible. "Está todo como cavado. Cando recollamos a herba irá polo medio terra", se quejó. Los daños que realizaron los animales parece que no afectaron a las mámoas.



No es el único lugar de la zona que sufrió desperfectos en los últimos tiempos a causa de los jabalíes, pues, según explicó, también provocaron daños en el núcleo de Vilachá, en la parroquia de Castroncán.