Sandar feridas cunha guitarra e unha hamónica

Coma se dun bluesman do Delta do Mississippi se tratara, José Manuel Brea empuña a súa guitarra no soportal da súa casa de Láncara e comeza a xuntar acordes e letras de colleita propia, desas colleitas que se dan ben nos reveses da vida e que serven para sandar feridas e superar experiencias dolorosas.

Brea é cantautor e é lancarés, pese a que boa parte da súa vida a pasou en Lugo, onde experimentou a primeira toma de contacto coa música da man dos seus amigos. "Xuntabámonos nas escaleiras do Obispado con xente que xa tiña algún grupo e iamos aos locais de ensaio", lembra un artista que se formou na Escola Municipal de Música luguesa, onde deu con Toño Otero, "un crack" que o empuxou a adicarse á súa maior afección, a composición. Por iso cre no "importante labor" destas institucións para animar aos máis novos a aventurarse neste eido.

Desde fai uns seis anos el elabora os seus propios temas, todos en galego, e interprétaos naqueles lugares "con encanto, que teñan unha motivación para min e con xente que aprecie a cultura". Exemplifícao co seu paso por librarías de Ourense, por espazos de Lugo como o Vagalume, ao que adicou unha canción, ou pola súa propia terra, onde casou e onde tamén naceron a súa nai -en Carracedo- e a súa muller.

Na coñecida como praza do Lugar de San Pedro, perante uns 80 veciños, entoou o seu repertorio nunha máxica noite de verán que foi organizada pola asociación Val de Láncara, pola que Brea se desfai en gabanzas debido ao seu bo facer no municipio, programando actividades ao longo de todo o verán.

O concerto Brea no vento foi unha delas e converteuse "nun soño cumprido" para o cantautor, que segue á espera de descifrar cal será o vindeiro lugar que "me encha". "Aínda está por aparecer", di, e pode estar en calquera lado.

Bebendo da poesía galega e do blues, o jazz ou o country, José Manuel Brea compón para expresar o que leva dentro porque a música é "terapéutica e axuda a vencer a timidez e a escoitar aos demais". Así, as temáticas que toca van do social ao amor, pasando polo canto que lle compuxo a Láncara, un nome que lle produce "cóxegas na gorxa".

Logo da súa experiencia -en solitario e nun proxecto coa soprano Alma Selene-, anima aos rapaces a crear cancións propias e ve en Sarria o mellor lugar para facelo, onde brotaron figuras «auténticas e libres» como foi Matías Moreno. "É un sitio con moita tradición musical, quizais polo contido cultural que hai que darlle ao Camiño", di sobre a vila pola que el e os seus saían de festa: "Polo pub Vaquería, o Archi... e todo porque tiñan a mellor música".

Cunha guitarra e unha harmónica Brea crea todo un mundo que agarda espallar a quen o queira oír. "É a satisfacción que teño, crecer co que fago e intercambiar momentos".