La comisión de fiestas de A Pobra recogerá firmas para pedir el cambio de párroco

La presidenta de la comisión de fiestas de A Pobra de San Xiao, Neurka Fernández, anunció que iniciará mañana una recogida de firmas para solicitar el cambio de párroco de la capitalidad lancaresa tras la polémica suspensión el lunes de la misa y procesión de las patronales de San Roque. Según dijo, las firmas serán enviadas al Obispado y se reunirán a pie de calle y en escritos que estarán disponibles en el bar que ella regenta en A Pobra, O Refugio, y otros establecimientos que lo soliciten.

Fernández sostiene que la negativa del párroco para que otro sacerdote oficiase los actos religiosos al encontrarse él fuera de vacaciones se suma al descontento por otros hechos. Niega también que alguien amenazase con tirar abajo la puerta de la iglesia si no se abría para la misa. "Di que está atemorizado pero nin sequera está no país", afirma Fernández, para quien "é todo unha película que nin Cine de Barrio".

Por su parte, el sacerdote, Jesús Santiago, califica de "surrealista e irracional" la situación e insiste en que tiene el respaldo del Obispado tras la suspensión de la misa porque "o ambiente era moi negativo". "Aínda que estou de vacacións intento resolver as cousas, non me desentendo do asunto e estou para defender a comunidade parroquial da Pobra", dice el cura, que lleva 18 parroquias de Láncara, O Páramo y O Corgo.

El Concello tampoco quedó al margen. El regidor, Darío Piñeiro, afirma que considera al párroco "un amigo" y que, por ello, cuando regrese se reunirá con él para conocer los motivos por los que no accedió a su petición personal de permitir la misa el lunes. También le preguntará si tuvo "presión" de personas de algún partido.

El teniente de alcalde, Pablo Rivera, a cuya familia pertenece el santo que se usó para la procesión simbólica, señaló en sus redes que San Roque "debería ter recibido a homenaxe que se merece e que sempre se lle brindou". "A ninguén lle facía mal", opinó.