Comienza en O Incio un proyecto de aldea sostenible con 16 viviendas

El lugar de Covo, situada en la parroquia de Eirexalba (O Incio), acogerá un nuevo proyecto colaborativo de aldea sotenible que prevé albergar 16 casas, con sus respectivos huertos, con el objetivo de reducir al mínimo el consumo de energía y mantenerse de manera autosuficiente.

Los responsables de esta iniciativa presentaron este miércoles en Covo, junto al alcalde de O Incio, Héctor Corujo, el plan que cubrirá una extensión superior a 20 mil metros cuadrados de terreno.

El arquitecto Carlos Sánchez; el ideólogo Danny Ray, y el especialista en construcciones Francisco Gómez son, junto al equipo de A Flor da Vida, los promotores que materializarán el próximo mes este proyecto pionero en España, ya que es el primero que aúna el concepto de vivienda pasiva y de permacultura.

Según indica Carlos Sánchez, las viviendas pasivas son edificios de madera, a excepción de las ventanas de PVC, que se rigen por cinco principios básicos: "excelente aislamiento térmico, ventanas y puertas de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos, ventilación mecánica con recuperación de calor y estanqueidad del aire", comenta.

Por otra parte, define la permacultura como "una nueva disciplina que viene a recuperar la manera tradicional de plantar un huerto, algo que se ha hecho durante toda la vida en Galicia", afirma.

Trámites. Según indicó el regidor inciense, el proyecto cuenta hasta el momento con la licencia para la edificación de dos casas nuevas, con las que se comenzará de inmediato.

Además de la construcción de las 16 residencias, también se contempla la posible rehabilitación de alguna de las diez actuales que hay en la parroquia.

La idea es que las viviendas se sitúen en la cota media de la parcela y sean de planta única, con una forma cuadrada regular.

La propuesta contempla edificios estudio y de uno, dos, tres y hasta cuatro dormitorios con el objetivo de mantener en todo momento sus propiedades y la condición de habitabilidad.

Han escogido Covo ya que, además de ser la residencia actual y lugar de origen de Danny Ray, "tiene un emplazamiento muy favorable porque está a cinco minutos de la vía rápida de Lugo a Monforte, cuenta con fibra óptica, acometida de agua municipal y todos los servicios sociales y administrativos necesarios a cuatro kilómetros, en Santa Cruz", indica Carlos Sánchez.

"Este tipo de edificación; unifamiliar, pasiva y con tan poca demanda energética y huella de carbono tiene una gran demanda en la actualidad", afirma.

En resumen, este proyecto de aldea sostenible surge con el objetivo de ofrecer una "propuesta para el rural gallego", asegura el arquitecto, "ya que podría ser implantado en muchos otros lugares de la comunidad por sus condiciones favorables, pero este es el nuestro en Covo", concluye.

Compromiso: "Vamos a producir vecinos"

Danny Ray Portilla fue la persona que, durante la pandemia, tuvo la idea de comenzar un proyecto de estas características en su tierra natal. Por aquel entonces residía eny se puso en contacto con su viejo amigo Carlos Sánchez, arquitecto involucrado en la iniciativa.El vínculo que Danny Ray mantuvo siempre con la parroquia, a la que acudía todos los años, hizo que se decidiera a dar"Mi familia me decía que aquí no podría hablar con nadie porque no queda gente, entonces me planté y dije: pues vamos a producir vecinos", afirma.A pesar de que, como indican los promotores, el proyecto acaba de constituirse públicamente y no "le hemos dado una gran divulgación hasta ahora", su página web sí que está disponible en la dirección aldeadecovo.com En la misma, el equipo promotor muestra todo lo necesario sobre este nuevo plan colaborativo, y reserva varios apartados donde se explica la historia del equipo, el emplazamiento, las especificaciones, las preguntas frecuentes y los métodos