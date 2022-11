Comeza o obradoiro que vai arranxar pendellos na feira

O novo obradoiro de emprego de Sarria, denominado Camiño de Santiago III e adicado á restauración de pendellos de propiedade municipal no campo da feira, deu comezo este xoves con 20 persoas desempregadas, que se formarán nas especialidades de pavimentos e albanelería de urbanización e de instalación de elementos de carpintería.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o alcalde de Sarria, Claudio Garrido, entre outros, asistiron á presentación deste taller, que terá unha duración dun ano e que financia a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade con 504.000 euros.

Segundo explicou Garrido, os alumnos-traballadores arranxarán tres pendellos do polbo no campo da feira, adquiridos polo Concello mediante permutas de terreos. Un deles xa fora parcialmente acondicionado hai anos con outro obradoiro de emprego, pero quedaba unha parte por rematar que agora se completará.

As obras consistirán na reconstrución dos muros e pavimentación do corredor central mantendo as características tradicionais. Os alumnos tamén recibirán formación teórica, que se impartirá no antigo centro de saúde.

"Estes obradoiros constitúen un modelo formativo que outorga coñecementos e experiencia aos participantes e favorece a súa inserción laboral en sectores con moita saída", afirmou Arias.

O taller Camiño de Santiago III quedou fóra dunha primeira convocatoria, se ben finalmente foi concedido pola Xunta tras aprobar unha ampliación de crédito.

Esta iniciativa permitirá dar continuidade a outros traballos realizados no Camiño Francés ao seu paso por Sarria. Así, no ano 2020 tivo lugar o primeiro obradoiro centrado na ruta xacobea, que serviu para mellorar a baixada cara a Ponte da Áspera paralela ao cemiterio municipal, recuperar muros no campo da feria, actuar sobre os depósitos da agua e facer labores de limpeza e conservación na Escalinata Maior.

O pasado ano, o segundo taller Camiño de Santiago restaurou pavimentos en dous treitos dos núcleos de Aguiada e Perros, pertencentes á parroquia de Calvor.