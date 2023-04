Os comerciantes de Sarria sortean unha estancia nun balneario polo Día da Nai

A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria (Aces) puxo en marcha este luns a campaña do Día da Nai, na que sorteará unha estancia de fin de semana para dúas persoas nun balneario da provincia de Lugo en réxime de media pensión.

Miña nai querida! é o nome que leva esta iniciativa, que conta coa colaboración da Xunta. Poderán optar ao premio os clientes que realicen as súas adquisicións nos establecementos asociados desde este luns e ata o 7 de maio, Día da Nai. Para iso deberán depositar nas urnas habilitadas nos negocios o tique de compra cos datos dalgunha nai.

Pode ser o propio cliente, a súa proxenitora, unha avoa, unha tía ou outra persoa. Segundo indicou a Aces, nesta campaña ponse en xogo un premio que hai moito tempo que non se ofrece desde a asociación e que espera que sexa do agrado dos clientes do centro comercial urbano de Sarria.

A campaña do Día do Pai foi a última organizada pola Aces, que sorteou nesa ocasión unha sesión fotográfica en familia.