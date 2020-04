Los comerciantes de Sarria crean una plataforma para compras anticipadas

La Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria (Aces), ante el cierre de establecimientos causado por la crisis del coronavirus, pondrá en marcha desde este sábado una plataforma para ayudar a los negocios de la villa mediante compras anticipadas a través de un sistema de bonos que dará liquidez al pequeño comercio para afrontar pagos.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la asociación Lug Open Factory, que se encargó del diseño de la plataforma (www.acesarria.net), que funcionará bajo el lema Voltaremos. Querémoste con nós.

La Aces pretende "crear un vínculo entre os veciños e veciñas de Sarria e os negocios da vila", de modo que sea posible "mercar agora os seus produtos e servizos para consumilos cando isto remate".

Así, se pondrán a la venta tres tipos de bonos que permitirán "dar liquidez ao comercio para facer fronte aos pagos nun momento no que os distintos sectores non contan con ingresos".

Se trata del bono dinero, por importe de 30, 50 o 100 euros, para comprar cuando termine el confinamiento; el bono regalo para obsequiar a alguien y el solidario, para ayudar a quienes lo precisen. Tienen validez hasta el 31 de diciembre de este año.

La plataforma comenzará a funcionar con doce tiendas (Bicos de Fío, Cactus Rose, Calzados Gayoso, Cris Abad, Dimar, Duet Moda, Mercería Sarillo, Moncho Moda, Santamarta, Ultreia, Viaxes Ecuador y Vilamey), pero en cualquier momento podrán unirse de forma gratuita otros comercios, tanto si están asociados a la Aces como si no pertenecen al colectivo.

La asociación asegura llevar un tiempo trabajando en esta idea dado que "hai moitos negocios que teñen pechado e non saben se van poder volver abrir as súas portas ou se resistirán os efectos da crise sanitaria do Covid-19".

A esta iniciativa contribuyó también el sarriano Iago Parga, estudiante de economía, que contactó con la Aces para hacer llegar sus propuestas en esta línea.

Según destacan desde el sector, la consecución de esta plataforma es fruto de "un traballo en equipo, que nos permite levar a cabo este proxecto nuns momentos tan duros". Durante estos días ultiman pequeños detalles para su entrada en servicio y recuerdan que, en esta tesitura generada por el estado de alarma debido al coronavirus, "máis que nunca precisamos sentir o apoio de todos".