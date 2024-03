Os Comerciantes de Samos inaugurarán os cantos e taberna o 27 de abril

A asociación de Comerciantes de Samos, que celebrou o pasado venres unha asemblea ordinaria co fin de preparar e anunciar os eventos sociais que organizarán este ano, anuncia que xa teñen todo a punto para celebrar a primeira edición de cantos de taberna na vila o próximo sábado 27 de abril. Unha actividade á que lle tiñan "moitas gañas", tal e como asegura o seu presidente, José Fernández, que anima a todo o mundo a participar para pasar unha xornada "moi animada a ritmo de música tradicional galega".

E é que os cantos de taberna, que son unha das tradicións "máis arraigadas da nosa terra", están a recuperarse en moitos concellos da comarca, polo que os samonenses non se querían quedar atrás. Os Comerciantes contarán neste caso coa colaboración do Concello, que se amosou "moi interesado en formar parte desta iniciativa", asegura José Fernández.

Dende a asociación afirman que esta será unha "moi boa oportunidade" para dinamizar a hostelaría e o comercio da localidade, xa que os cantos terán lugar nos diferentes bares do municipio. "Animamos a todo o mundo a participar porque tamén é un reclamo para que a xente coñeza máis os nosos locais e os nosos costumes", di o presidente dos comerciantes de Samos, que afirma que todavía non están pechados os grupos, polo que os interesados poderán poñerse en contacto coa agrupación dende hoxe mesmo. "Levaba xa un tempo recibindo reclamos dalgúns grupos da zona que me dicían que había que facer cantos de taberna na vila así que, ao contar coa colaboración do Concello, non dubidamos en poñelo en práctica", sostén José Fernández.

Dende a asociación, que busca promocionar o comercio e a hostelería do municipio de Samos, pensaron ademais que este era un bo momento xa que o pasado mes de xaneiro o GDR Destino Courel impartiu un curso de formación turística a 60 empresas de todo o territorio que buscaban profesionalizar o seu negocio e coñecer novas técnicas para promocionar os recursos naturais da comarca.

A alcaldesa de Samos, Chus López, que decidiu dedicar unha parte dos orzamentos de Cultura do Plan Deputación a celebrar por primeira vez no municipio os cantos de taberna asegura que, logo de recibir a proposta da asociación de Comerciantes "non o dubidamos, porque é un xeito de dar vida aos locais e ensinar a e enxalzar a música tradicional galega".

A mandataria nacionalista di que é preciso aumentar a oferta cultural no municipio dende o Concello, polo que "seguiremos loitando por poñer todo da nosa parte neste tipo de eventos, dos que nos beneficiamos todos os veciños".

Concurso de tapas. A asociación de Comerciantes de Samos tamén adianta que a agrupación volverá a celebrar o tradicional concurso de tapas en otoño, concretamente no mes de outubro. Trátase dunha das actividades con "mellor acollida na localidade", xa que acoden moitos veciños e visitantes, polo que anunciarán as bases unhas semanas antes.

E ademais... Volverán coa feira de artesanía en agosto

Logo de que a asociación de Comerciantes de Samos recuperase o pasado ano a tradicional feira de Produtos Artesanais tras catro anos de parón, anuncian que esta cita volverá a celebrarse a segunda fin de semana de agosto. Esta festa, que conta coa colaboración do Concello de Samos, terá varios postos de artesanía, e estará aberta a todos aqueles que queiran participar, para o que poden contactar coa organización. Ademais, dispoñerá de demostracións en vivo e actuacións. O pregoeiro está aínda por pechar.

Día para o peregrino

O primeiro día da feira estará dedicado ao peregrino, polo que haberá algunhas actividades pensadas para render homenaxe á súa figura.