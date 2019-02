Los comerciantes de Sarria instan a abrir la Rúa Diego Pazos al paralizarse las obras

La junta de gobierno de Sarria aprobó este miércoles paralizar las obras de la Rúa Diego Pazos de Sarria y el cementerio municipal e iniciar el expediente de resolución del contrato a la empresa adjudicataria para redactar otro proyecto y volver a licitar los trabajos. Ante el temor de que la situación se prolongue en el tiempo, los comerciantes de Diego Pazos coinciden en reclamar que el Concello limpie la calle y la abra al tráfico hasta que no se adjudiquen las obras.

El coste de los trabajos en la vía se incrementaron en unos 55.000 euros, por lo que un informe jurídico propuso resolver el contrato, redactar otro proyecto y licitarlos de nuevo. En la misma situación se encuentra la necrópolis.

El gobierno dijo que llevará a cabo, al mismo tiempo que la rescisión de los contratos, los proyectos para finalizar las dos obras y los trámites para licitarlas. Indicó que valorarán si mientras tanto se puede abrir al tráfico la calle con todas las garantías para peatones y automóviles. Además, dijo que limpiarán la vía, tarea que desconocen si le corresponde a la empresa adjudicataria o a la concesionaria del servicio de basura.

La junta de gobierno también acordó resolver el contrato a la adjudicataria de la ampliación del cementerio municipal

El concejal Manuel Sangil, como comerciante de Diego Pazos, pidió una solución "rápida" para la calle ante los "graves" perjuicios económicos para los negocios y molestias para los vecinos. Pidió la unión de gobierno y oposición para dar una solución. "El gobierno quiere abrir sin una solución y la oposición paralizarla para sacar rédito electoral. Que se olviden de temas políticas porque perjudican a mucha gente", manifestó el edil.

Los locales se quejan de que hay tierra acumulada junto a las jardineras y en la calzada, "socavones en los que puede lastimarse un niño" y baldosas levantadas en las que aseguraron que ya cayeron viandantes. Por ello, instaron a que, mientras que no se da una solución definitiva a la vía, se limpie, retire la tierra y abra al tráfico para que así se puede "hacer una vida normal".

Un hostelero indicó que se temen que la obra de Diego Pazos sea "otra Ponte Ribeira", la cual está cerrada al tráfico desde hace más de cuatro años.

Otra comerciante dijo que están "cansados" porque la remodelación se comenzó en septiembre anunciando que se ejecutaría en dos meses y ya "se triplicó" el tiempo. Desde una tercera tienda indicaron que les causa "moito trastorno porque a suciedade métese nos locais e a xente non pasa pola rúa". Esta situación "non é sostible", lamentaron.

Las obras también afectan a un pequeño tramo de la Rúa Toleiro, a la que se accede habitualmente por Diego Pazos. "O 90% dos clientes xa non veñen comprar se non poden acceder co coche", señaló el propietario de un negocio.

Por otro lado, en la junta de gobierno se aprobó solicitar a la Xunta el arreglo de las vías autonómicas. También reclamó tanto a esta entidad como a la Diputación que piden los pasos de cebra de calles de su titularidad.