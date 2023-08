La comarca de Sarria tiene 336 granjas de leche tras cerrar una quinta parte en 5 años

La actividad ganadera constituye una de las principales fuentes de riqueza de los siete municipios de la comarca de Sarria, pese a que el número de explotaciones se redujo en torno al 20% en los últimos cinco años para situarse en 336, de acuerdo con el censo del mes de junio. En esa misma fecha se contabilizaron 2.361 granjas en el conjunto de la provincia de Lugo, según datos facilitados por la Federación Rural Galega (Fruga).

El concello sarriano cuenta con el de mayor número de granjas de la zona, seguido de cerca por otros ayuntamientos con un número similar de ganaderías, como Láncara, Paradela, O Páramo y Samos. La producción láctea tiene un carácter más testimonial en O Incio y Triacastela, que están más enfocados hacia el vacuno de carne.

"Pecharon un número importante de explotacións, aínda que o descenso foi menor na cifra de reses e no volume de produción de leite, pois as granxas son máis grandes é están mellor dimensionadas", explica Elías Somoza, responsable de este sindicato agrario. Este paulatino proceso de modernización se vio favorecido por las ayudas logradas a través de los fondos estructurales procedentes de la Unión Europea.

La falta de relevo generacional es una de las causas de la caída del número de explotaciones, junto a las sucesivas crisis que afectaron al sector los últimos años. La situación a corto plazo tampoco invita al optimismo. "Os prezos do leite están baixando en non se cumpre para nada a Lei da Cadea Alimentaria", manifiesta Somoza. Muchos contratos de los ganaderos con la industria tienen cláusulas adicionales que contemplan revisiones mensuales. Esto provocó sucesivas bajadas desde el pasado mes de abril hasta el punto de amortiguar buena parte la subida de la cotización de la leche que se registró el año pasado.

Otros problemas se derivan de la sequía, "que mermou a colleita de millo na zona e a de palla en Castela e León co conseguinte suba de custos nos forraxes, problema que se xunta cos elevados prezos do gasóleo", agrega Somoza. También hay que considerar la reducida base territorial de parte de las granjas, caracterizadas por su producción intensiva y la dependencia de alimentos frente a una limitada producción de cultivos agrícolas.

Aunque hubo alguna reconversión de ganadería de leche a la producción de carne, tampoco este sector pasa por un buen momento.

Impacto general

La importancia del sector lácteo en la comarca sarriana no debe medirse tan solo por su contribución directa en términos de facturación, sino también por su repercusión indirecta en otras actividades relacionadas, desde la industria del pienso y el transporte, lo que la convierte en un actividad estratégica para la dinamización económica.

El sector agropecuario gana incluso importancia en aquellos municipios por donde no pasa el Camiño Francés, como pueden ser Láncara y Paradela.

Producen ternera Suprema en 959 explotaciones

La comarca de Sarria tiene un notable peso en la producción de vacuno de carne, con 959 explotaciones que crían ternera gallega Suprema. Sarria, con 232 granjas, y Láncara, con 220, están a la cabeza en el número de ganaderías, según las cifras facilitadas por la Federación Rural Galega. La producción de Suprema tiene también un gran peso en concellos menos poblados que los anteriores, como Paradela, con 148 granjas, y O Páramo (71), así como en los más montañosos, como es el caso de O Incio (108), Samos (103) y Triacatela (76).

Manejo extensivo

Uno de los aspectos más destacados de las ganaderías de carne es su manejo en extensivo, algo que garantiza la calidad de la producción y reduce costes, aunque los productores están al límite por los bajos precios, "impropios para unha carne que é a mellor do mercado no seu ámbito e que contrastan co encarecemento dos insumos", manifiesta Somoza.. Estas ganaderías de bovino contribuyen también a la gestión y conservación del territorio, sobre todo las localizadas en zonas de montaña.