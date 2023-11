"A comarca de Sarria é unha zona rica a nivel micolóxico polos tipos de solo e de monte"

Interesado dende hai moitos anos pola micoloxía, o presidente da asociación A Muiñeira de Sarria, todo un experto na materia, impartiu unha charla na casa da cultura de introdución a este mundo, previa ás xornadas que cada ano organiza o colectivo.

Como se fundou a asociación A Muiñeira hai xa máis de 25 anos?

Naceu a raíz dos cursos que se impartían na oficina agraria de Sarria e o interese que había daquela pola micoloxía. Puxémoslle de nome A Muiñeira porque é un tipo de seta, o clitopilus prunulus, que se dá en pinares.

Notou ao longo deste tempo que foi crecendo o interese polo mundo dos cogomelos?

Por aquí pasaron moitísimas persoas. Hai xente que vén un ano e aprende tres ou catro especies, outra que segue varios e aprende outras cinco ou seis... e algúns que levamos dende que empezou A Muiñeira. Na sociedade en xeral si que hai máis interese.

Cantas persoas participaron nas xornadas que organizaron a pasada fin de semana?

Entre os dous días de saídas ao campo, o sábado e o domingo, arredor dun cento de persoas.

Como está sendo a tempada?

Bastante boa. Non é unha tempada con moita abundancia, pero hai moita variedade de especies. Non hai grandes cantidades, pero atopas de case todas.

Cales son os exemplares que máis abundan na comarca de Sarria?

Das comestibles temos lepiota, champiñón e boletos. Hydnum repandum (lingua de vaca) tamén hai moito e cantarelas abundan bastante. O níscalo é máis raro atopalo, habería máis cara a zona de Monforte.

Diría que a comarca é unha zona rica a nivel micolóxico?

Si, do mellorciño. Polo tipo de solo e polo tipo de monte.

Con esa riqueza que hai, podería aproveitarse doutra maneira?

Houbo algunhas especies que se comercializaban. Iso funcionou mentres estivo unha empresa en Monterroso e tamén por Vilalba. Hoxe nos pobos queda pouca xente e recolle para autoconsumo.

Vería interesante solicitar un permiso para saír ao monte como se fai noutras comunidades?

A lei de montes xa contempla iso, incluso un carné para a recollida nos montes de utilidade pública. Un máximo de dous quilos por persoa e día é o que di a normativa para o consumo individual.

Cales son as principais recomendacións á hora de saír ao campo para os principiantes neste mundo?

Primeiro, que vaia acompañados de alguén que saiba algo máis ca eles. Para consumo que soamente recollan os exemplares que realmente poidan identificar e que estean seguros de que non sexan tóxicos. Tamén que leven cesta.

E cortar ou arrincar?

O gran dilema... Aí está o problema. Agora mesmo fálase de arrincar. A Universidade de Vigo, o último que dixo, é que se considera mellor arrincar.

Que papel xogan os cogomelos na conservación do territorio?

Moitísimo, son os descompoñedores da materia orgánica e outros fan simbiose con determinadas plantas, como por exemplo o níscalo do piñeiro, que o que fai é axudalo a medrar. E os boletos no castiñeiro ou no carballo.

Este ano recuperaron a exposición micolóxica na casa da cultura. Que tal acollida tivo?

Ben, viñeron os colexios de Samos e Triacastela, e os pequeniños da escola infantil Xela Arias. Invitados estaban todos os centros.

Cantos exemplares expuxeron?

Cara 80, todos recollidos durante as saídas do sábado e o domingo.

Nesta edición acudiron ás xornadas alumnos do IES Xograr Afonso Gómez e no pasado fixérono, por exemplo, membros de Val de Láncara. É obxectivo da Muiñeira colaborar con outros colectivos?

Si, a todas as asociacións de por aquí se lles mandan as actividades e ao Concello tamén para quen queira participar. Cantos máis veñen mellor, nós non temos ningunha exclusividade de nada. A asociación está aberta a todas as persoas que queiran sumarse.

A actividade da Muiñeira vai máis aló destas xornadas. Que teñen previsto para os vindeiros meses?

Temos pensado facer algunha ruta de sendeirismo, unha recollida de lixo no monte Lagüela e cursos de cestaría e de inxertos e podas.