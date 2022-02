La comarca de Sarria exalta el porco celta con cuatro días de degustación

Los productos del porco celta serán los protagonistas de la gastronomía en la comarca de Sarria durante cuatro días. Debido a la pandemia, la decimocuarta edición de la Festa do Cocido do Porco Celta no podrá celebrarse como venía siendo habitual (con más de 700 comensales), pero las excelencias gastronómicas de esta raza autóctona se ofrecerán en forma de cocido, tapas o raciones en una decena de establecimientos de hostelería desde el día 26 y hasta el 1 de marzo, ambos incluidos.

El cocido se servirá con previa reserva en los hoteles de Sarria Alfonso IX (teléfono 982.530.005) y Roma (982.532.211), así como en los restaurantes O Chanto (686.804.525) y D'Orixen (655.870.672). También estará disponible en tres establecimientos de Samos: el hotel A Veiga (982.546.052), el mesón Pontenova (982.546.003) y Albaroque (616.347.486). Por su parte, los clientes podrán tomar tapas y raciones de porco celta en la cafetería Central de Sarria, la cantina de Renche (Samos) y en D'Orixen.

Para abrir boca y mantener viva la llama de la fiesta dedicada al porco celta, el Concello de Sarria organizó este lunes un completo cocido en el hotel Alfonso IX, al que asistieron, entre otros, los hosteleros vinculados a este evento desde sus inicios, alcaldes de la comarca, representantes de la Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta (Asoporcel) y empresas colaboradoras como embutidos y salazones Teijeiro o la panadería Pallares.

Con esta celebración, el Ayuntamiento sarriano quiere poner en valor la calidad del producto y reivindicar la importancia del sector cárnico en el municipio.

A modo de promoción, el próximo domingo también ofrecerá una degustación de porco celta a los participantes en la vuelta ciclista O Gran Camiño, cuya última etapa será en la villa.

El Concello anima a saborear el cocido de porco celta y aprovechar la visita para conocer el atractivo turístico de Sarria y su comarca.