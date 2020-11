Uñas de colores por la igualdad

El próximo 25 de este mes se celebra como cada año el Día Contra la Violencia de Género. Desde el servicio Sarria Concilia —ofrecido por el Concello para facilitar la conciliación laboral y familiar— conmemorarán esta fecha con diversas actividades y comenzaron ya a hacerlo pintándose las uñas.

A la iniciativa, bautizada como Con las uñas de colores, se unieron el concejal de servicios sociales, Benjamín Escontrela, y diversos profesionales de Sarria, desde hosteleros hasta un entrenador de baloncesto del CB Sarria, una técnica de educación infantil o una profesora de pedagogía. Todos ellos se pintaron las uñas para concienciar sobre la igualdad, "fomentar el respeto, disociar los gustos o aficiones de la connotación de género que se les atribuye ", según explicaron desde Sarria Concilia, que depende del área de servicios sociales.

Se trata de una "muestra representativa de toda la sociedad" de Sarria y se busca "romper estereotipos ", apuntó el concejal Benjamín Escontrela. Quieren también "romper con la lacra de la violencia de género, que causa tantas muertes y sufrimiento", añadió el edil.

Este mensaje se acercará también a los niños en la semana del 23 a través de Vivan las uñas de colores, un cuento que narra la historia de un pequeño al que le encanta pintarse las uñas, afición no respetada por alguno de sus compañeros del colegio, que se ríen de él. Su padre decide ir a recogerle todos los días a la escuela y lo hace con las uñas de colores para apoyarlo. Con esta actividad no se trata de que todos los niños se pinten las uñas y las niñas dejen de hacerlo, si no que "ellos mismos elijan sus aficiones, lo que les guste, lo que les haga felices, sin miedo a ser juzgados y, que a su vez, respeten las elecciones de los demás, sin juzgarlas", indicó Sarria Concilia.

Con iniciativas como esta se busca prevenir la lacra de la violencia machista, que los menores se hagan conscientes por ellos mismos del significado de la igualdad de género y el respeto porque "la base de la prevención está en la educación", destacaron.

Se trata de prevenir trabajando conceptos como "el respeto, la igualdad, la ruptura de roles y estereotipos", añadieron desde el servicio de conciliación, el cual organizará otras actividades a lo largo de la semana del 23.

OTRAS ACTIVIDADES. Entre ellas está la elaboración de pulseras para concienciar y romper con lo "absurdo" de estereotipos, como el uso de ornamentaciones, que fueron consideradas propias del género femenino, explicaron. Los participantes disfrutarán del cuentacuentos ‘Las princesas también se tiran pedos’, además de escribir una carta especial a los Reyes Magos con el fin de romper estereotipos sobre juguetes, que todavía hoy en día utilizan las marcas y los publicistas, criticaron.

Los niños también se "customizarán", de forma que se representarán tal y como son. Con esta actividad se cerrará la semana contra la violencia de género que promueve Sarria Concilia, programa que echó a andar en septiembre en las instalaciones del colegio Frei Luis de Granada y del parvulario.

Este año cuenta con un centenar de usuarios y nuevos protocolos por el coronavirus. Ofrece diversos talleres y actividades para el desarrollo y cuidado de la infancia, planteado como un servicio social y no como acción extraescolar.