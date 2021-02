O colexio La Merced leva luz á residencia de maiores de Sarria

O colexio de La Merced de Sarria organizou este xoves un acto de apoio á residencia Nosa Señora do Carme, onde entregou unha candea coa que transmitir "luz, enerxía e vida" nuns momentos "difíciles" polo brote de covid que afectou a máis de 80 persoas.

A directora do centro, Ángeles Núñez, explicou que o colexio é partícipe dos problemas da sociedade e "educa en valores". De aí que decidisen pór en marcha este "xesto de cariño" no que participaron os máis de 280 alumnos e todos os mestres. No propio centro, e provistos cada un coa súa candea, foron pasándose luz, que chegou de xeito simbólico á residencia a través dunha representación formada por Ángeles Núñez, Maite González e Belén Golás.

As tres fixeron entrega no xeriátrico dunha candea de maior tamaño, acompañada de pedras coas iniciais dos alumnos e alumnas e unha emotiva carta. A iniciativa do colexio foi recibida con moito agradecemento e a misiva leuse por megafonía para facer partícipes dela a todos os usuarios e traballadores, segundo explicou o edil Benjamín Escontrela.