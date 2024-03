O colexio Frei Luis de Granada tomou parte nun proxecto para promover o uso do galego

O colexio Frei Luis de Granada de Sarria, con 440 alumnos e alumnas, foi un dos dez centros galegos seleccionados para participar na última edición do proxecto 21 días co galego e +, impulsado pola Consellería de Cultura e Educación para promover o uso do galego oral entre a xente nova.

Trátase dun programa de dinamización lingüística para conseguir que nenos e nenas, mozos e mozas empreguen a lingua galega dentro e fóra das aulas, procurando que sexa o seu idioma normal de uso en todos os ámbitos. Pola provincia de Lugo tomou parte tamén nesta iniciativa o colexio plurilingüe de Nadela.

No caso do Ceip Frei Luis, o proxecto arrancou coa lectura dun manifesto por parte da coordinadora dos equipos de dinamización da lingua na provincia de Lugo, Pilar Teijeiro, quen animou a falar galego e a sentirse orgullosos da cultura e tradición propias.

A comunidade educativa do centro sarriao implicouse neste programa cun gran número de actividades. Por exemplo, o alumnado de infantil compartiu nun proxecto audiovisual as verbas máis bonitas para eles en galego, mentres que os de primaria recompilaron adiviñanzas entre as súas familias, ampliaron o Refraneiro do Frei Luis, fixeron roscos de Pasagalego e traballaron arredor de oficios esquecidos como os curandeiros, as leiteiras, os afiadores ou os muiñeiros.

Os escolares estiveron tamén no programa Galicia por Diante da Radio Galega, mantiveron un encontro virtual con Esther Estévez do Dígocho eu! e crearon vídeos que se poden ver no blog do centro. Para rematar, viaxaron a Santiago para asistir a un encontro lúdico arredor da lingua e ofreceron o espectáculo Conxuro, que mestura tradición, música, danza, acrobacias e poesía.