Representantes de los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, de montes y de técnicos forestales y agrícolas de Galicia se reunieron en el Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria (Muvicla) de Trasliste (Láncara) para definir líneas de trabajo y buscar sinergias para la "xestión racional" del rural.

Los colegios engloban a "máis de 2.000 profesionais" que "contan coa formación e vocación máis axeitadas para a xestión do rural", el cual es "a grande oportunidade do territorio galego". Su trabajo permite gestionar "2,7 millones de hectáreas" dedicadas a aprovechamientos agroganaderos y forestales, sectores "vitais para o desenvolvemento do rural e reverter a actual dinámica de abandono da terra e caída demográfica".

Hicieron hincapié en la importancia para la sociedad de la puesta en valor del rural, ya que se trata de su "despensa de alimentos de proximidade de alta calidade, máis necesarios que nunca" ante la "convulsa" situación mundial. Ayuda, añadieron, al freno y control de los incendios forestales y, además, el patrimonio paisajístico, ambiental e hidrológico son "valores para xerar riqueza".

La reunión fue una puesta en común para trasladar a toda la sociedad "a necesidade de mirar para todos os actores que interveñen na cadea alimentaria como valores esenciais na calidade de vida". Esta fue una primera toma de contacto de cara a seguir trabajando en próximas citas.