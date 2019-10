Colectivos ecoloxistas como Adega ou Verdegaia e representantes de partidos como BNG, En Marea, Podemos ou Anova celebraron nas últimas horas a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de suspender a aprobación no Consello da Xunta do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do parque eólico da Serra do Oribio.

Os Concellos d Triacastela e Samos deberìan haber sido dilixentes e ter feito as xestions necesarias para que hoxe estivesen xa as obras paradas dende primeira hora.

Esperemos que o deixen todo resolto hoxe e q mañà non se repita.

https://t.co/ceuuP7ggc9 — Salvemos O Iribio (@iribio) October 22, 2019

O alto tribunal galego suspendeu o acordo do 27 de xuño e as súas disposicións normativas "mentres non se actualice a declaración de impacto ambiental (DIA) do ano 2005 e se xustifique a prevalencia do uso industrial que afecta a valores ambientais, paisaxísticos, forestais e culturais".

Por todo isto, a plataforma Salvemos O Iribio pediu o luns á Consellería de Economía e Industria e aos concellos de Triacastela e Samos que ordenasen nun prazo de 24 horas "a paralización inmediata das obras", algo que este martes non sucedera, xa que as máquinas continuaban a traballar no Oribio.

Xa estamos máis preto de para as obras do parque eólico do Iribio! O TSXG vén de suspender cautelarmente o Acordo do Consello da Xunta que autoriza a modificación do parque eólico do Iribio, o que debe implicar a paralización inmediata das obras! 💪💪💪 https://t.co/yvPA7rVgf1 pic.twitter.com/cDO6rK1ZnC — ADEGA (@ADEGAgz) October 21, 2019

BNG. A deputada do BNG Olalla Rodil advertiu este martes á Xunta de que a Serra do Oribio é un espazo natural protexido por cuxa conservación "ten que velar" a Xunta e "non destruílo".

Así o trasladou nun comunicado no que celebra o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aínda que sexa provisional, a raíz do recurso presentado pola plataforma Salvemos O Iribio.

Non en balde, Rodil remarcou a relevancia paisaxística e etnográfica desta zona da demarcación Ancares-Courel, e incidiu en que unha declaración de impacto ambiental de hai 14 anos "non pode xustificar a destrución dun espazo Rede Natura 2000 como Oribio". Así as cousas, instou ao Executivo autonómico a "garantir o cumprimento das medidas cautelares impostas" polo TSXG.