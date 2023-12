Unha cociña matriarcal

O recoñecemento a tres xeracións. Iso é co que se queda a xerente do Mesón A Pontenova de Samos, Iria Rodríguez, logo de recibir o premio ao prato máis contundente do concurso da Televisión de Galicia A cea máis galega do mundo, para o que preparou unha receita de cabrito con carne da gandería Teixeiro e Pistón de Becerreá. Trátase dunha receita da súa avoa, que máis tarde lle transmitiría á súa nai e logo a ela. "Para o certame contei ademais coa axuda da miña avoa, que me foi explicando paso a paso os seus trucos", explica a rapaza samonense, que di que compartir fogóns con ela e ensinar o seu traballo a outras persoas foi "unha experiencia única".

Iria Rodríguez encara a terceira xeración do Mesón A Pontenova, que cumpriu o pasado mes de marzo 43 anos. A samonense di que o seu fin é "manter o negocio como ata agora polo menos outros 40 anos". E é que a hostaleira asegura que ela se criou na cociña dese local, "literalmente, e alí vin sempre cociñar as mulleres da casa", nun local no que a oferta vai dende o cabrito, ata todo tipo de carnes de caza, xarrete guisado, troitas e anguías, entre outras especialidades.

"Levamos un tempo introducindo tamén receitas novas para combinar o tradicional con comidas un pouco máis modernas, pero sen perder a nosa esencia", sostén a moza, que di que tanto ela como o seu irmán "seguimos os pasos dos nosos pais con isto da hostelaría, que ademais é un traballo que require moita actualización e organización".

Na actualidade, o mesón conta con catro traballadores e a colaboración da avoa. "Ten 87 anos, pero non hai quen a saque da cociña", declara a súa neta, que di que o segredo para manter un negocio como o seu, no que reciben unha media de 90 persoas diarias durante as fins de semana, "é ter un bo ambiente cos compañeiros e aprender a delegar e a organizar o traballo, porque este é un eido no que non podes parar un momento ", explica Rodríguez, que asegura que recibe clientes de toda Galicia, en especial os sábados e os domingos, "cando as familias teñen algo máis de tempo para facer excursións e saír por aí".

Pero ademais de continuar como ata o de agora co traballo diario, Iria Rodríguez, que aos seus 31 anos leva no negocio familiar dende os 22, sentía a necesidade de "probar algo novo, por iso nos presentamos ao concurso da televisión", xa que, ademais de "lanzarse a algo ao que non estaba acostumada", a samonense víao como "unha oportunidade para transmitir novos coñecementos a outra xente", eses que ela mesma levaría posteriormente ao seu oficio.

"Agora toca seguir traballando e aprendendo", sostén Rodríguez, que di que este último recoñecemento foi un empurrón para continuar por esa liña, a da tradición.