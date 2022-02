Por las calles de Sarria patrulla desde este miércoles un nuevo coche policial, un SUV híbrido, que viene a actualizar en parte el anticuado parque móvil de este cuerpo (con una media de antigüedad de 13 años) y que ofrece una equipación "do século XXI".

Desfibrilador, lector de billetes de falsos, lazo rígido para perros potencialmente peligrosos, ordenador con el software policial o una carpa de ocultación para preservar la intimidad de las víctimas son algunas de las prestaciones del nuevo vehículo de la Policía Local de Sarria, adquirido por el Concello mediante un renting por cuatro años y 1.466 euros al mes, cuestionado por la oposición.

Equipamiento interior del vehículo de la Policía de Sarria. EP

Se trata de un Toyota Rav4 cuyo equipamiento nada tiene que ver con el de los otros dos coches policiales, apenas dotados con caja de herramientas y conos de señalización. De hecho, la llegada de este vehículo permitirá jubilar el viejo Seat Córdoba, que data de 2003 y que todavía se usa para patrullar.

"Temos que ter calidade en todos os servizos e a Policía é un deles, porque vai repercutir no benestar do cidadán", afirma el concejal de seguridad ciudadana, Félix Seijas, quien todavía recuerda el vídeo viral de una persecución policial con música de Benny Hill porque el coche patrulla estaba en inferioridad de condiciones. "Non o podemos consentir, é moi importante ter bo equipamento para ofrecer calidade de servizo", dice.

Según explica, el nuevo vehículo es una apuesta por reducir la contaminación y aumentar la seguridad. Tiene kilometraje ilimitado y sustitución inmediata en caso de avería, de modo que estará en continuo servicio. Además, los policías harán un curso para formarse en el uso del desfibrilador, al que también asistirá personal de deportes ya que existe otro Desa en el pabellón de O Chanto.

El equipamiento de este coche permitirá, por ejemplo, recoger denuncias in situ sin tener que ir a las oficinas policiales o cambiar los avisos en el panel luminoso de información que lleva.

El oficial de la Policía de Sarria, Servando López, recordó que el último vehículo que recibieron fue en 2015. "Os medios humanos sen os materiais non fan nada e un coche é unha ferramenta de primeira necesidade", aseguró. Apuntó también que el Toyota trae "tecnoloxía de última xeración" y expresó su deseo de poder disponer en uno o dos años de un todoterreno con ayudas de la Xunta.