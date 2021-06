El club de gimnasia rítmica Xirandela clasifica a seis conjuntos para el Gallego

El club de gimnasia rítmica Xirandela de Sarria clasificó para el Campeonato Gallego a seis de los nueve conjuntos que participaron en la segunda fase del Provincial, celebrada este fin de semana en Guitiriz.

El autonómico se desarrollará en julio en Ourense.

Los conjuntos sénior y cadete de Xirandela se proclamaron campeones provinciales en Guitiriz, mientras que los de iniciación e infantil A fueron subcampeones. Por su parte, el equipo benjamín logró el tercer puesto y el alevín B, el quinto. Todos ellos quedaron clasificados para el Campeonato Gallego.

En Guitiriz los conjuntos alevín C e infantil B consiguieron ser los séptimos clasificados. El club también destacó el trabajo de las gimnastas del alevín A, que, tras no poder participar en la primera fase del Provincial por lesión y no optar a la clasificación para el Gallego, lograron un tercer puesto en Guitiriz.