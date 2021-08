El club de montaña Buxán: un equipo de escalada tropical

Una mezcla tan extraña como imposible como es la que forman la cumbia y la escalada, es una realidad cuando lo que sobran son ganas. Que se lo digan a los del club de montaña Buxán, nombre que coincide con el de esta aldea de O Incio -aunque ya hace mucho que no entienden ni de límites ni de fronteras- y cuyas principales aficiones son la montaña y este baile latino que da el toque tropical.

El grupo se inició hace unos tres años de la mano de unos amigos que compartían el gusto por "facer cousas fóra da casa" y ya hace tiempo que esa pequeña cifra de un principio "se nos foi das mans". Ahora rondan los 90 socios llegados de toda Galicia, lejos de aquel "feixe de camaradas" del sur de la provincia lucense: de O Courel, Pantón, A Pobra do Brollón y el propio Incio. Así decidieron unirse alrededor de una idea, "o anarkosubtropicalismo" y que cada persona a la que le apetezca adentrarse en el mundo de la escalada cuente con el apoyo del club.

Pero los motivos para sacar adelante el CM Buxán no quedaron ahí. "A principal motivación foi a de poder lucir as nosas roupas tropicais na natureza", bromean los miembros de una entidad que continúa en la búsqueda de "crear espazos de aprendizaxe, sumar xente para ir á montaña e poder ter unha mínima solvencia para renovar as ancoraxes das paredes de escalada", detallan.

De hecho, para echarse al monte con ellos recuerdan que no son necesarias grandes dosis de experiencia, pero sí mucha curiosidad y algo de formación previa. De hecho, los jóvenes que idearon el Buxán conocían el terreno a base de "traballar nel ou pasear" y aseguran que se lanzaron a la montaña "cunha man diante e outra detrás", pero las ganas de aprender y la prudencia hicieron que ahora "saibamos por onde pisamos".

Desde el club invitan a adentrarse en unas disciplinas que permiten el contacto estrecho con la naturaleza y reconocen que la pandemia aceleró el proceso, por eso cada vez más gente se anima a conocer la escalada -la de más tirón últimamente, dicen-, el barranquismo, la espeleología y el senderismo. Y añaden otras justificaciones para tal incremento de aficionados, como un mayor acceso a la información y el abaratamiento de algunos materiales para practicar estos deportes.

Para escalar de su mano paredes verticales, caminar entre la nieve, adentrarse en cañones o sumergirse en cuevas sin riesgos, desde el club programan actividades que, a pesar de ser abiertas, se realizan en grupos reducidos, especialmente "cando comezan a ter un certo compromiso técnico".

Próxima cita. Los días 7 y 8 de agosto realizarán un curso de iniciación al barranquismo con la empresa de turismo activo Picatoxo. Para más información, se puede contactar con el club en el correo [email protected]

Además, están deseando festejar una nueva edición del Cumvieiros, una jornada especialmente dedicada a la escalada y a los bailes latinos, en la que se "agatuña polo día, se repoñen forzas á noite ceando churrasco e se remata a xornada bailando cumbia ata o amencer", como ellos mismos cuentan. Pero esta cita deberá esperar a "cando nos deixen bailar 'agharradiños'", matizan.