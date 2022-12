Claudio Garrido: "Me siento con ganas de acabar lo iniciado y abrir Sarria al futuro"

Acaban de anunciar que Camiña Sarria concurrirá a las municipales de mayo como partido político. ¿Viene para quedarse?

Sí. El objetivo inicial fue presentarse como agrupación de electores en 2019 ante la desestructuración del Ayuntamiento. Ese compromiso se ha cumplido en parte, pero quedan cuestiones como el PXOM. Por ello decidimos presentarnos como partido, pero quedando claro el ámbito local, no tenemos otra ambición ni juego político en otras instancias.

¿Confirma, entonces, que volverá a encabezar la lista de Camiña?

Sí, consideramos que estamos en condiciones de poder dar continuidad a la labor emprendida y de poder resolver esos dos o tres problemas pendientes. Ninguno tenemos otra pretensión.

¿En algún momento del mandato se planteó el regreso al PSOE?

No, nunca me planteé volver. Sí me siento socialista, pero sin partido y no tengo ninguna pretensión de volver y menos de crear ningún conflicto dentro del PSOE. Creo que es un debate artificial que han querido establecer. No podríamos ir hoy con el PSOE con las cosas que quedan pendientes cuando el grupo municipal socialista estuvo toda la legislatura en contra de la línea política de Camiña, incluso por la vía judicial.

¿Y si en ese grupo municipal socialista hubiera otras personas?

Si hubiera habido sintonía se podía estudiar. Ya no otras personas, con otra política. En muchos casos, ese grupo municipal hizo la labor de la oposición del PP.

¿Hubo tanteos, ya no a nivel local sino en otras esferas?

Conmigo hablaron, yo estuve en el PSOE muchos años, tengo amistades. Han hablado, pero no de una integración ni de que volviera… han manifestado lógicamente el interés, porque a nadie se le escapa que los votos de Sarria tienen importancia en la Diputación.

¿Le molestaría que Escontrela fuera el candidato del PSOE?

A mí me da igual. Es una persona muy libre para ir con quien quiera. Hace cuatro años fue con Galicia Sempre y antes con CxG. Yo no tengo ninguna paternidad en el PSOE, me es indiferente. Yo soy socialista sin partido.

¿En qué momento del mandato tuvo esa "pérdida de confianza" en este edil que motivó el cese?

No es cuestión de un día para otro. Benjamín llevaba dos áreas muy sensibles y en dos años solo vino a ocho juntas de gobierno de 49. En la residencia se tomaron decisiones personales por parte suya de nombramiento de personas de confianza, problemas de contratación y con dudas muchas veces de legalidad según los informes. Ha habido un momento en el que hemos tocado fondo, donde prima la asistencia y por parte de la alcaldía se planteó la solución: plantilla completa, pasando de 31 a 47.

¿Y Camiña Sarria no era conocedora de la situación de la residencia?

La residencia es un organismo autónomo. Ahí es donde está la confianza de un gobierno, la persona era idónea por su condición de sanitario, pero en vez de resolver se fue incrementando. Retirar la confianza es una situación traumática, a nadie le gusta aplicar la cirugía, pero se van acumulando cosas como la conciliación.

¿En ese caso como alcalde no tendría que supervisar que se hiciera la correspondiente contratación?

En la conciliación hubo un contrato que se acabó en junio, legal y firmado por mí. Tiene que ser conocedor de que no se pueden hacer fraccionamientos de contratos. No puede haber una empresa a la que se deben 120.000 euros de nueve contratos. Cada concejalía tiene delegada la gestión de su área.

No podríamos ir hoy con el PSOE cuando estuvo todo el mandato en contra de nuestra línea, incluso en la vía judicial"

¿Interpretó como desleal que este edil creara la plataforma del Ibi?

No, me parece bien, pero hay que ser justo en lo que se está defendiendo. ¿Por qué en 2021, si tenía conocimiento como concejal de la sentencia del TSXG que declara la caducidad de un expediente, no lo comunica al Ayuntamiento? Se hubiera podido pedir la paralización cautelar de la liquidación. Nadie supo nada y se sabe avanzado este septiembre, coincidente con ese interés que tiene el PSOE en ponerle de candidato y se utilizan informes de los servicios jurídicos de la Diputación que desconocemos. Estamos en un juego.

¿Quiere decir que Escontrela guardó la sentencia todo un año para sacarla cuando le interesaba?

Si la sentencia es el recurso individual de personas de su candidatura entiendo que sí.

¿Cree que hubo asesoramiento del PSOE para crear la plataforma?

Lo ha dicho el secretario local del PSOE. Habla de informes de la asesoría jurídica de la Diputación.

¿Entiende que es una deslealtad?

Incluso de la Diputación.

Cambiando de tercio, ¿de qué se siente orgulloso en el mandato?

El diagnóstico que hicimos al llegar fue que el Ayuntamiento tenía dificultades para funcionar si no se hacía una reestructuración de personal y se motivaba. La RPT se aprobó y entiendo que esa es la acción más importante. El­ compromiso electoral está cumplido al 95%: apertura de la piscina, de Ponte Ribeira con zancadillas...

¿Qué le hubiera gustado realizar?

Tuve una frustración que fue que se anulara el plan de Outarela, hubiera sido el gran proyecto de Sarria, con 35.000 metros cuadrados junto al centro de salud.

Regresó a la política después de cuatro años y ahora lo hacen otros veteranos. ¿Qué está pasando?

En mi caso sentí presión de mucha gente que me pedía que volviera. Me sentí obligado de aquella y ahora me siento con ganas de poder acabar y apelo a que pueda haber una mayoría que sintonicemos y podamos abrir Sarria al futuro. Merecemos una Sarria del siglo XXI. Creo que la próxima legislatura será la del PXOM; la apuesta por la Feculera, el espacio de ocio y cultural que necesita Sarria; y de la calidad de los servicios.

"López es un fracaso personal y con Tomé no tengo contacto"

¿Cómo definiría brevemente los siguientes nombres y su relación con ellos? El primero es José Antonio García, exportavoz del PP en Sarria.

Ha contribuido a la paralización de Sarria y a la falta de desarrollo. Dos planes generales tirados abajo, el de Outarela tirado abajo y el plan de encauzamiento, 24 millones de dinero europeo, perdido.

Pilar López, portavoz del grupo municipal socialista y a quien usted propuso en su día.

Un fracaso personal. Yo entendía que podía ser la persona, con el PSOE, que podía dirigir correctamente. Creo honestamente que la superó la responsabilidad que supone ser alcalde, no confió en gente que la podía haber asesorado adecuadamente y optó por otras vías. El resultado es el desastre que hubo de gestión.

Benjamín Escontrela, su hasta hace poco socio de gobierno.

Yo confiaba en él y mucho más para las funciones que tenía. Entiendo que no cumplió las expectativas porque para mi modo de ver no ha entendido lo que es una gestión en una administración pública. Ha querido hacer una gestión personal y no respetando escrupulosamente lo que se tiene que respetar.

Yo confiaba en Benjamín Escontrela y mucho más para las funciones que tenía"

Fernando Carlos Rodríguez, el nuevo presidente del PP.

Fue la persona que vino al PP en un momento inadecuado, no contribuyó a pacificar. Cometió la indecencia de la tránsfuga para poder hacer un gobierno indigno, que fue el mayor esperpento y la mayor indecencia política que ha habido en Sarria.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Yo he tenido muy buena amistad con él. Ahora mismo hay un distanciamiento político importante y no tengo ningún tipo de contacto con él.

José Antonio Quiroga, presidente de la CHMS.

Tenía amistad política con él y desde que entramos en el gobierno local hemos tenido receptividad. En el tema de Ponte Ribeira y la Edar hay que agradecerle esa receptividad que ha tenido con Sarria. En otras cuestiones no hemos tenido éxito como en hacer una presa móvil en O Chanto dado que la otra es privada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Yo cuando estaba en el PSOE nunca lo apoyé, pero creo que lo está haciendo muy bien en una situación complicada.