Lo clásico resiste al (mal) tiempo en Sarria

La Feira de Antigüidades de Sarria demostró este domingo que lo clásico no pasa de moda y que resiste no solo al transcurso del tiempo sino también a las inclemencias meteorológicas. Y es que la lluvia no fue impedimento para que el público acudiese a un evento más que consolidado después de 27 ediciones y que, por segunda vez, se hizo coincidir con el Rally de Regularidade, en el cual participaron 38 vehículos que se pudieron ver en el mismo recinto.

Las calles Porvir y Marqués de Ugena fueron el epicentro de estas actividades, que concitaron a vecinos de la localidad y concellos próximos, pero también personas llegadas desde otras provincias. "Venimos aprovechando el puente en Madrid. Tenemos familia en Sarria y solemos acercarnos cada año a la feria de antigüedades", explicaban unos visitantes.

Muchos de ellos acuden por curiosidad, otros lo hacen para ver la oferta y comprar en el futuro, pero también hay quien ya cierra la venta al momento. Los profesionales del sector en Sarria registraron este sábado un buen nivel de transacciones, por lo general piezas de pequeño volumen, pero también muebles de cierto tamaño.

Pablocompraventa, Carpintería Alejandro, Porvir 39, Hermanos Caravanas, Echevarría, Antiguallas, Rural o Urbano, Lola Riveira, Manuel Calzada, Imperivm, Colisevm, Fusión Antigüedades y Gastronomía, y Vintage, Antics. Relics fueron los expositores, junto con la Asociación de Anticuarios y Restauradores de Sarria.

A mayores, hubo exhibiciones de bonsáis de El Serbal, talla en madera de Sarricanta y cerámica de Manuel Fernández, así como muestra de bolillos de las palilleiras Camiño de Santiago y talleres infantiles de barro y galletas, este último impartido por Lourdes Pombo, de Torta de Sarria, que repite esta tarde la actividad, de 16.30 a 18.00 horas.

#EnVídeo 📹 Así era el ambiente este sábado en el Rallye de Regularidade Vila de #Sarria, con la participación de 38 coches clásicos pic.twitter.com/WM2ooymxKJ — El Progreso Sarria (@SarriaEP) May 5, 2024

La exposición de coches clásicos despertó mucho interés

En el recinto ferial despertó expectación la exposición de coches clásicos, con un Ford T Roadster del año 1913, un Amilcar y una Lambretta con sidecar, acompañados de varias miniaturas slot de la colección particular de Julio Páramo, en esta ocasión con los pilotos fallecidos en carreras como hilo conductor, que también se podrán ver durante el día de hoy.

Los vehículos antiguos pertenecen al club Clásic@s Sarria, también organizador del Rally de Regularidade, que recorrió 130 kilómetros por tierras sarrianas y de los concellos de Láncara, O Páramo, Portomarín y Paradela.

Entre los coches anteriores a 1978 los ganadores fueron Julio Rodríguez y Jorge González, del club Arenteiro, con un BMW 2002 del año 1971, mientras que en la categoría de 1978 a 1994 vencieron Adrián Vidal y David Blanco, de Clásicos Cambre, que compitieron con un Renault 5 GT de 1989.

Los participantes en el rallye tuvieron el parque cerrado junto a la feria de antigüedades y finalizaron en la zona de O Chanto, donde coincidieron con los deportistas de la carrera Pretorian Race y compartieron un fin de fiesta amenizado por el grupo Louband.

Por su parte, la Feira de San Lázaro continúa abierta este domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Habrá así una nueva oportunidad de descubrir multitud de objetos que, según la concejala de Festas, Geni Valcárcel, guardan tras de sí "anacos de historia".