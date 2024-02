El CIM de Sarria lleva casi dos años abierto con una única trabajadora

El Centro de Información á Muller (CIM) de Sarria, con sede en A Casa do Marqués, lleva casi dos años funcionando con una única psicóloga luego de que el Concello sacase el puesto de dirección y asesoramiento jurídico a concurso y que la Xunta invalidase la toma de posesión del cargo por considerar al candidato inadecuado, a lo que el Concello recurrió, y por lo que el TSXG estimó el pasado mes de diciembre el recurso y declaró la autorización del cambio de dirección.

Es por eso que el centro, que lleva un par de días cerrado por una baja laboral, permanece a la espera desde hace unos tres meses de volver a funcionar de forma íntegra, ya que la Consellería de Igualdade tiene el deber de ejecutar la sentencia del TSXG.

"Desde la Consellería tienen que dotar al candidato de usuario y contraseña de acceso al programa de gestión del CIM para poder estar activos cuanto antes y dar servicio a las mujeres que lo necesitan", sostiene la concejala de Igualdade, Servicios Sociais, Emprego e Emprendemento e Saúde de Sarria, Isabel Vergara, que se muestra "contenta de que al final saliese todo a favor, esencialmente para volver a la normalidad cuanto antes", señala.

Y es que la Consellería de Igualdade no validó entonces al candidato que proponían desde el Concello por afirmar que "no superaba el procedimiento selectivo por falta de experiencia en materia de violencia de género y por no acreditar el Concello el cumplimiento del horario del CIM", aunque el gobierno local acreditó posteriormente que el candidato sí que cumplía todos los requisitos.

La edil de Igualdade de Sarria explica que el centro es de gestión municipal, pero que reciben financiación autonómica para cubrir los gastos de los profesionales, por lo que este recurso impidió contar con un CIM a pleno rendimiento este tiempo.

El grupo de gobierno de Camiña Sarria aprobó hace un mes la solicitud de una subvención de la Consellería de Promoción do Emprego e da Igualdade para el Centro de Información á Muller, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a las entidades locales gallegas para la promoción de la igualdad, parcialmente cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del programa FSE + Galicia 2021-2027.

Esta convocatoria de igualdad tiene por objeto facilitar la implantación de programas y medidas de igualdad en el ámbito local en Galicia, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades y de trato en el territorio y la erradicación de la violencia de género, y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, así como para impulsar el funcionamiento y la consolidación de los servicios de atención integral de información y asesoramiento en los municipios gallegos.

Demandas. El BNG de Sarria llevó el tema a pleno para demandar el funcionamiento completo del centro, incidiendo en que el servicio estaba "desbordado por atender a mulleres de toda a comarca cuns medios moi limitados" y por lo que esperan que, ahora que cuentan en el Concello con una sentencia favorable, pueda volver a estar activo lo antes posible.

También desde el colectivo feminista Mulleres de Raíz expresaron la necesidad de que el centro contase con una plantilla acorde a las necesidades de las mujeres de la comarca y ofrecer un servicio de información, asesoramiento jurídico, atención psicológica, y orientación profesional para las demandantes.