El CIM de Sarria está sin director por discrepancias entre Concello y Xunta

El Ayuntamiento de Sarria recurrió ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la negativa de la Xunta de Galicia a autorizar el nombramiento del director y asesor jurídico del Centro de Información á Muller (CIM). Desde la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade indicaron que la decisión fue avalada por un informe de la asesoría jurídica.

El alcalde, Claudio Garrido, aseguró que estas instalaciones, ubicadas en la Casa del Marqués, se encuentran abiertas, no cerradas como denunció esta semana el BNG, si bien solo dispone de una psicóloga al no validar la Administración autonómica al director y asesor jurídico.

El concurso para este último puesto lo llevó a cabo el Concello en el año 2018. El empleado "pasó una oposición libre que ha cumplido todos los parámetros que piden para ser asesor jurídico y director del CIM", reiteró el regidor. Este apuntó que la Xunta tuvo en su momento la posibilidad de impugnar las bases del procedimiento, aunque no lo hizo.

Desde la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade explicaron que los Centros de Información á Muller son de gestión municipal, pero reciben financiación autonómica para cubrir gastos de los profesionales que ocupan los puestos de dirección, asesoramiento jurídico, atención psicológica y agentes de igualdad o de fomento de trabajo en red y de dinamización del territorio con enfoque de género. Por ello, este organismo, señaló, tiene que "validar que os perfís das persoas propostas para ocupar eses postos financiables cumpren cos requisitos, así como co procedemento para o seu recoñecemento e acreditación", que se encuentran regulados en el decreto 130/2016, del 15 de septiembre.

Claudio Garrido acusó a la Administración autonómica "de no querer nombrar" al trabajador, por lo que "es su responsabilidad y es la única culpable de que el centro no funcione correctamente" al no disponer de este servicio de asesoría jurídica y dirección.

"Si no lo quiere autorizar que responda ante los vecinos y vecinas del tema. La Xunta de Galicia ha impedido al Ayuntamiento, en cumplimiento de su autonomía municipal, poner al director", manifestó el regidor.

Ante esta situación el Concello acudió al contencioso-administrativo, pues desde el gobierno local, insistió el alcalde, "hemos hecho lo que pide la ley".

La Consellería de Promoción do Emprego destacó que quieren poner en valor los CIM como "recurso esencial" en la atención integral y de proximidad a las mujeres y las víctimas de violencia de género, por lo que, además de apoyar su funcionamiento, pusieron en marcha por primera vez ayudas para la mejora, rehabilitación y equipamiento de estos centros.