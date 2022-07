Cientos de vecinos reciben notificaciones para pagar aumentos del Ibi de 4 años

Cientos de sarrianos están recibiendo notificaciones estos días para que abonen distintas cantidades en concepto de liquidación del impuesto de bienes inmuebles (Ibi) entre los años 2016 y 2019, lo que ha generado estupor y enfado porque en la mayoría de los casos son sumas importantes.

El PP calcula que los propietarios afectados tendrán que desembolsar de media por sus terrenos de suelo de núcleo rural "entre 1.000 e 3.000 euros". "Es sangrante", dice uno de ellos, para quien resulta "un atraco que jubilados con pensiones bajas tengan que pagar por fincas que no valen nada".

El alcalde, Claudio Garrido, culpa de esta situación al "catastrazo del PP" mientras que este partido acusa al gobierno local de no hacer nada durante años para paliar una situación que se arrastra desde 2019, cuando se conocieron los nuevos valores catastrales, que ahora se están pasando al cobro.

Según el regidor, los pagos que se están reclamando son consecuencia de un cambio realizado durante el gobierno de Mariano Rajoy por el cual parcelas de núcleo rural pasan a tributar como urbanas. Garrido asegura que el Ayuntamiento de Sarria era conocedor de esta situación antes de su llegada al gobierno, desde diciembre de 2018, y que fue durante su mandato cuando se hizo una campaña en 2019 para informar a los vecinos y se aprobó la bonificación del Ibi del 95% para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

NÚCLEOS MUY AMPLIOS. La raíz del problema, dice el alcalde, ha que buscarse en las normas subsidiarias, que datan de 1986, y en las cuales los núcleos rurales están sobredimensionados. En 2008 se hizo una revisión para reducirlos como parte del nuevo PXOM, pero este acabó en un cajón con el cambio de gobierno. El alcalde sostiene que las únicas formas de minimizar el impacto del Ibi pasan por retomar el trabajo ya realizado de reducción de los núcleos -algo que la Xunta no permite, según su versión- o bien solicitar una revisión de los valores y ponencias, medida que el Concello planteó a la Agencia Tributaria en el año 2020, pero que no aceptó en aquel momento, señala.

El PP, no obstante, asegura que el gobierno tuvo en su mano paliar el impacto del Ibi con una bajada del tipo impositivo (que es 0,53% en urbana), algo que este partido reclamó en varias ocasiones.

Según dice, el Concello pudo adoptar otras medidas como reducir el suelo de núcleo rural o presentar en su día un recurso contra los valores catastrales, pero no lo hizo porque, en su opinión, no le interesaba dado que "é o principal beneficiado" al ver incrementada la recaudación municipal con este impuesto. Así, los populares denuncian que el presupuesto del Ayuntamiento sube este año a 12,2 millones "pola vía dos impostos e do endebedamento público" al prever una operación de crédito de un millón de euros.

El principal partido de la oposición añade que en muchos casos las fincas de los vecinos "valen menos que o pagan por elas de Ibi" y anuncia que llevará una moción al próximo pleno para pedir, en primer lugar, que se cumpla un acuerdo de 2020 para solicitar información a Catastro sobre los importes del Ibi y el número de afectados para, a partir de ahí, fijar "un plan de compensación".