O ciclo Ultreia et Suseia volve a Sarria tras a boa acollida do pasado ano cunha programación a cargo na súa totalidade de artistas galegos e composta por comedia, narrativa oral e música. Esta iniciativa, que toma o nome do histórico saúdo no Camiño de Santiago, desenvolverase entre o 16 de xullo e o 23 de agosto, organizada pola produtora Etiqueta Negra co apoio do Concello.

As actividades serán de carácter gratuíto agás os espectáculos de humor, que se celebrarán no Meigallo. O primeiro deles, que servirá como arranque do ciclo, terá lugar o día 16, ás 20.30 horas, con David Amor, Pablo Meixe e Danny Boy-Rivera, que presentarán un show especial para o evento co título de Recuncho da Comedia.

O cómico Xosé Antonio Touriñán actuará en Sarria o 22 de xullo, ás nove da noite, e Luis Piedrahita encargarase de pechar o programa o 23 de agosto, ás 20.30.

As entradas estarán dispoñibles dende este mércores, ás 12.00 horas, a través de Ataquilla.

O resto dos actos serán de balde. Entre eles cóntase a "estrea absoluta do espectáculo de comedia dos influencers Pepe y Lucas, con máis dun millón de seguidores en Tiktok", explican os organizadores. Está previsto para o día 19, ás 21.00 horas, na casa da cultura.

A narración oral será outra das expresións artísticas con forte presenza en Ultreia et Suseia. Atenea García estará na sociedade La Unión o día 17, ás 21.00 horas, con Vicio houbo sempre, unha selección de historias para un público adulto. Ao día seguinte, ás sete da tarde, será a quenda no Chanto de Vero Rilo, cun espectáculo infantil arredor da igualdade.

Os nenos e as nenas serán tamén os destinatarios da sesión que Raquel Queizás ofrecerá no mesmo parque sarriao o día 19, ás 19.00 horas, na que combina títeres e narración oral dende unha perspectiva de xénero.

Pola súa banda, Paula Carballeira mostrará os seus máis de vinte anos de experiencia no oficio con Os contos que me contaron, dos que poderán gozar os adultos en La Unión o 20, ás 21.00 horas, sinalan dende Etiqueta Negra.

Segundo destacan, este ciclo está aberto a todas as persoas que queiran participar e ten como obxectivo poñer en valor dende Sarria o tecido cultural galego.

Dous días de paseos teatralizados

A segunda edición de Ultreia et Suseia inclúe de novo paseos teatralizados para amosar a historia de Sarria e da súa comarca, así como a relación co Camiño de Santiago, dende unha perspectiva "amena e rigorosa". Estas Camiñografías serán gratuítas, os días 17 e 24 do vindeiro mes.

Os organizadores do ciclo reivindican a importancia da ruta xacobea, que ven como "unha oportunidade para fomentar o intercambio cultural". Por iso, haberá tamén encontros de artistas e profesionais do turismo vinculados ao Camiño.

Participación de asociacións locais

Outra das novidades é a aposta por incorporar asociacións da zona. Está xa confirmada a participación de Peleriños, Meigas e Trasgos, Huhú e Rúa da Música.

Etiqueta Negra define o ciclo como "un proxecto multidisciplinar ambicioso" que busca consolidarse a medio prazo como espazo para pór en valor o traballo das asociacións locais, artistas e axentes culturais galegos.