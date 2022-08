As cianobacterias presentes en Vilasouto non afectan á fauna e á traída, di a CHMS

O encoro de Vilasouto (O Incio) sofre un novo episodio de cianobacterias, pero, segundo indicou onte a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), os niveis "no son preocupantes" para os abastecementos de auga nin para a fauna e a flora.

Non é a primeira vez que vive unha situación similar, pois xa hai arredor dunha década unha gran mancha de tons vermellos cubriu o pantano. Nesta ocasión non se percibe a mancha no encoro, pero si na presa, na zona de desaugadoiro, onde presenta unha cor escura.

O organismo de conca sinalou que hai cianobacterias en superficie e o caudal ecolóxico sae con turbidez, debido "a la rotura de estratificación del embalse". Tal e como explicou, as primeiras analíticas efectuadas pola comisaría de augas apuntan a que a mancha "se trata básicamente de turbidez elevada y el resto de parámetros (incluyendo la presencia de cianobacterias) no son preocupantes" para traídas, fauna e flora.

A CHMS anunciou que continuará con analíticas semanais e as oportunas comunicacións a Sanidade e aos concellos. Ademais das probas, a Confederación indicou que colocou a pasada semana unha barreira con xeotéxtil e estes días encóntrase instalando outra na saída do caudal ecolóxico para a retención da turbidez, "una vez se comprobó la efectividad de la primera".

No encoro de Vilasouto detectouse por primeira vez a presenza de cianobacterias en abril de 2011 e durante eses anos repetiuse en varias ocasións. Os reiterados episodios levaron a que no 2013 fora cortada o abastecemento do pantano, poñendo fin a unha traída duns 40 anos. Na actualidade o municipio do Incio non se abastece do encoro, segundo apuntou o alcalde, Héctor Corujo. Este indicou que non tivo coñecemento do novo episodio de cianobacterias ata onte, cando a CHMS enviou ao Concello un informe. Si anteriormente, o pasado día 4, comunicoulle á administración local que había certa actividade de cianobacterias, pero desde entón non tivera máis constancia da problemática.