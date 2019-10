La CHMS ejecuta labores de limpieza en tramos de los ríos Sarria y Celeiro

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) acomete tareas de limpieza en los ríos Sarria y Celeiro, incluidas tanto en el contrato de conservación del dominio público hidráulico en la provincia de Lugo como en el plan de refuerzo encomendado a la empresa Tragsa el pasado agosto.

Según informó el organismo de cuenca, estos trabajos cuentan en el municipio sarriano con un presupuesto superior a los 200.000 euros y afectan, en el caso del río Sarria, a cerca de 16 kilómetros, sumando ambas márgenes.

La CHMS asume la totalidad de estas tareas, colaborando así con el Concello y en respuesta a una solucitud de la administración local. El edil de sostenibilidad ambiental, Pedro López Quiroga, señaló que la limpieza comenzó hace días en el Celeiro, también llamado río Pequeno, donde hubo, a mayores de la petición del Ayuntamiento, una demanda de una asociación.Fueron retirados tanto árboles, como plásticos y neumáticos, que se encuentran depositados de forma provisional en una parcela junto al campo de la feria a la espera de darles el tratamiento que corresponda, añadió el concejal.

Según recordó, el Concello propuso a la CHMS como lugar prioritario de limpieza el entorno de As Aceas, donde "hai árbores atravesadas no leito do río que poden supoñer un perigo".

En las inspecciones previas a los trabajos, detectaron "abundante presencia de vegetación arbórea y arbustiva, troncos inertes y basura en las zonas más urbanas"

El organismo de cuenca actuará en este espacio de Sarria a partir de la próxima semana dentro del plan de prevención de inundaciones. Del mismo modo, limpiará un tramo urbano de 1.500 metros en la Rúa Castelao y la zona de A Ponte Vella, así como otros 300 metros en el canal del Muíño do Toleiro, donde hubo protestas por la maleza acumulada.

La CHMS prevé también finalizar en la semana del 14 de octubre la limpieza de otro tramo de 5,5 kilómetros en zona urbana e iniciar la retirada de obstáculos del cauce en puntos de la villa como el Lázaro o la depuradora.

Hasta la fecha, el personal contratado por la Confederación intervino en zonas como Lezoce, donde eliminó en dos ocasiones un tapón en un viaducto, o en Ponte de Reza, en Céltigos.

En las inspecciones previas a los trabajos, detectaron "abundante presencia de vegetación arbórea y arbustiva, troncos inertes y basura en las zonas más urbanas, con los consiguientes riesgos de desbordamiento y posibles problemas de inundación de los terrenos colindantes", explicó la CHMS.

Para darle solución actúan en el desbroce selectivo de matorral perimetral, poda y clareo de ramas bajas, corta sanitaria de pies secos para evitar tapones en infraestructuras y retirada de basura del cauce. En el caso de los alisos, se aplican medidas profilácticas para evitar enfermedades. "Queremos trabajar con seguridad y siempre en beneficio del medio ambiente", declaró el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga.