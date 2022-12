El cese de Escontrela obliga a reestructurar el gobierno

La ruptura de la coalición del gobierno de Sarria por el cese del concejal de Servizos Sociais, Benjamín Escontrela, conllevará una reestructuración. Las competencias del edil de Galicia Sempre pasarán al alcalde, Claudio Garrido, y al concejal de Deportes e Seguridade Cidadá, Félix Seijas.

Esta reorganización se llevará a cabo este miércoles, aunque el regidor adelantó que Seijas será el encargado de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme. Sin embargo, aclaró que el objetivo del gobierno es de "profesionalización" del geriátrico en los aspectos administrativo y asistencial y que el edil velará por que el centro "funcione adecuadamente".

En cuanto a la delegación de Servizos Sociais se hará cargo el propio alcalde. Según explicó, «la ayuda a domicilio está externalizada, la atención temprana también, lo que genera Servizos Sociais es "mucho tema de firma", por lo que por "facilidad" se encargará el regidor.

Este explicó que en la tarde de este unes se notificó el cese a Escontrela. Su destitución lleva a que el gobierno quede con seis ediles (Camiña Sarria), mientras que en la oposición están el PP con seis, el PSOE con dos, el BNG con dos y Galicia Sempre con uno.

Benjamín Escontrela volvió a quejarse este lunes de que se informara antes de su cese a los medios de comunicación que a él mismo. En la mañana de este lunes no se le notificara y todavía firmó las nóminas de los trabajadores de la residencia "para que pudieran cobrar".

El concejal volvió a defender su actuación en el servicio de conciliación y negó irregularidades. Este programa estaba sin contrato y Escontrela reiteró que el alcalde "era conocedor" de la situación, siendo Garrido "la persona que tenía que hacer el contrato". Según su versión, el 18 de mayo presentó las bases de conciliación de verano y el documento de inscripción, "firmados por el señor Garrido". El 15 de junio pidió a contratación, explicó, "una solución urgente", "solicitud que reiteré", y remitió tres presupuestos para el período del 28 de ese mes al 17 de julio. El 1 de septiembre afirmó que envió al regidor los pliegos para licitar la conciliación del invierno y que el 24 de noviembre remitió otros, elaborados por una consultora, "para licitación urgente".

Escontrela explicó que durante este tiempo fue pidiendo presupuestos a la empresa de conciliación al no sacarse a contratación el servicio y para "evitar que se suspendiera". "Lo paradójico es que en seis meses no se arregló la situación y después de cesarme, desacreditarme y acosarme lo va a resolver en tres días, que alguien me lo explique", manifestó.

Insistió en que él era "coordinador de área, sin firma, y no concejal delegado". Volvió a denunciar "acoso y derribo motivado por la plataforma del Ibi y los rumores del PSOE, aunque ahora le haga gracia todos somos sabedores de que por todos los medios está saboteando que yo pudiera encabezar la candidatura del PSOE".