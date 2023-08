A Cervela se llenó de baile y color

Como cada año, la parroquia de A Cervela, en el concello de O Incio, celebró sus patronales en honor a Santa Lucía por todo lo alto durante tres días en los que el ritmo y el color fueron los grandes protagonistas del evento. Cerca de cuarenta personas formaron parte de la última procesión de las patronales, en la que incluyeron una danza tradicional "única en toda Galicia", tal y como explica Clemente López, el bailarín más veterano de los actuales cuatro de A Cervela.

Su grupo lleva más de diez años ejemplificando los bailes que les enseñaron sus antepasados. Unos pasos de baile que cuentan con más de cinco siglos de historia, lo que convierte a esta festividad en una de las más especiales de la geografía gallega.

Pasada la una y media del mediodía, los vecinos de A Cervela se reunieron el lunes en frente de la iglesia para asistir a uno de los espectáculos más esperados de todo el año en el municipio: la procesión de Santa Lucía. Un ritual religioso en el que los devotos también aprovechan para honrar a San Antonio, al que acostumbran a llevar en brazos cuatro niños; San Roque, a cargo de cuatro adolescentes; San Cristovo, con cuatro hombres adultos; Santa Lucía va con otros cuatro hombres, y la Virgen del Rosario con cuatro mujeres. Y en todos, o en casi todos los casos, gente soltera. O por lo menos, así era en sus orígenes.

"Intentamos manter viva esta tradición de xeración en xeración porque forma parte do noso patrimonio", afirma Clemente López, que dice que sus danzas tradicionales no han perdido su esencia y que las familias continúan enseñando los pasos a sus hijos, por lo que augura un gran futuro a esta festividad. "Contamos con moita xente nova. Isto non é unha cousa de maiores nin antiga, senón un legado que debemos manter", dice.

La procesión en honor a Santa Lucía estuvo acompañada de las danzas tradicionales de la parroquia de A Cervela, en O Incio. C.F.R.

La vestimenta

Lo mismo pasa con la ropa que portan. Y es que si por algo se caracterizan estas especiales danzas tradicionales del municipio de O Incio es por sus llamativos colores. Los hombres van vestidos con una camisa blanca, corbata y un mantón negro de flores por encima.

En el caso de los bailarines, estos además visten un pantalón azul marino y un sombrero con lazos de colores. "A roupa tamén a conservamos dunha xeración a outra", explica Clemente López, que lleva casi 35 años formando parte de este ritual bailado. "Non hai celebración coma esta en moitos quilómetros á redonda, por iso é importante que todos sigamos colaborando, e eu son bastante optimista", asegura.

Música desconocida

El único elemento que desconocen sobre estas danzas locales es la música que las acompañaba, por lo que los bailarines se mueven cada año a ritmo de música tradicional gallega. Así, los cuatro hombres que protagonizaron las danzas de despedida de las patronales bailaron a ritmo de gaitas en el campo da feira, que acogió también a la orquesta Trébol para poner punto y final a la última edición de las fiestas de A Cervela, a las que acudieron cientos de vecinos, veraneantes y turistas para presenciar parte de la historia viva de O Incio "en vivo e en directo".