El centro Breogáns sigue sin tener calefacción y lo atribuye a "falta de pago"

Los usuarios del centro de mayores Breogáns de Sarria continuaban este martes sin calefacción, por lo que llevan ya nueve días sin disponer de este servicio. El Ayuntamiento afirmó el pasado 14 que no tenía constancia de la problemática, aunque la concesionaria de la cafetería del centro (Organización de Ayuda a Minusválidos) ya registró el 12 un escrito en el consistorio denunciando la situación. En el mismo informa al Concello de que las instalaciones se encuentran "sin calefacción por falta de pago a la compañía de gas" y que esta no lo suministrará mientras no abone "las deudas el Ayuntamiento", tanto del centro como de otras instalaciones.

Los usuarios ya denunciaron la pasada semana la falta de este servicio, que lleva a que tengan que hacer uso de pequeñas estufas eléctricas en las instalaciones. Estas se ubican en la Rúa Mestre Piquero y son utilizadas por los mayores para jugar a las cartas o leer el periódico.

Los sarrianos se quejaron entonces de que la problemática hace que estén un menor tiempo en el Breogáns a causa del frío.

La concesionaria ya trasladó al Concello el 3 de enero las problemáticas con la calefacción, según recoge el escrito que presentó el pasado día 12. En este también indica que alcaldía le hizo saber "que los partidos de la oposición le impedían pagar las facturas".

Desde que en 2016 fue adjudicataria de la cafetería del centro, la entidad, señala, "cumplió en todo momento correctamente" a pesar del "abandono" de años anteriores de las instalaciones. Considera que el que "incumple" es el Ayuntamiento y critica que "todos los partidos políticos pierden el tiempo en disputas internas y entre ellos mientras los ciudadanos se ven privados de bienestar".

La adjudicataria, que es "apolítica", también denuncia que el centro no tiene teléfono fijo, por lo que en caso de urgencia hacen uso de particulares. Tampoco cuenta con internet, un ordenador o una impresora, servicios con los que se podría "facilitar y enseñar" a los usuarios a solicitar, por ejemplo, una cita médica.

Denuncia que el servicio es "inviable si no hay ayudas públicas". Según el escrito registrado, costearon gastos en personal, limpieza y orden del centro, de forma que se encuentran en buen estado las instalaciones y acondicionadas.