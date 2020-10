El cementerio de Sarria tendrá control de aforo y horario ampliado el fin de semana

El cementerio municipal de Sarria tendrá durante este fin de semana controles de aforo y horario ampliado para hacer compatibles las visitas con motivo de la festividad de Todos los Santos con la prevención frente al covid-19.

El Concello de Sarria ha adoptado una serie de medidas para su aplicación el sábado y el domingo, días en los cuales la necrópolis abrirá de forma ininterrumpida de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Además, durante ambas jornadas, personal municipal dedicado al cementerio junto con agentes de la Policía Local se encargarán de regular el acceso para evitar que se produzcan aglomeraciones.

Desde el Concello señalan que los ciudadanos que lo deseen pueden acceder ya este viernes para labores de limpieza, procurando visitas escalonadas a lo largo de estos días.

MEDIA HORA. El alcalde, Claudio Garrido, apela a la responsabilidad de la ciudadanía y pide que las estancias en el camposanto no superen la media hora. "Es un día para el recuerdo a los seres queridos y no vayamos a convertirlo en un foco de contagio", apunta el regidor, quien incide en la obligatoriedad de usar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Añade también que no podrán acceder grupos de más de cinco personas.

Por último, explica que durante estos días estará abierta la sala civil y los aseos.