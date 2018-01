Dos cedros dañaron nichos e hirieron a un vecino en la necrópolis de Laiosa

Dos árboles comenzaron a ser talados en el cementerio de Laiosa (O Incio) después de que en los últimos meses golpearan a un vecino en la cabeza y dañaran nichos, afirmó el afectado.



Según aseguró, se trata de dos cedros de gran tamaño, de los cuales se desprendiron varias ramas. Una de las últimas caídas ocurrió hace poco más de un mes, cuando el denunciante estaba visitando la necrópolis junto a su madre. "Me cayó una en la cara y me hizo una herida en la frente y la nariz. Me ocasionó también un esguince cervical", señaló.



Según explicó, a causa del golpe perdió el equilibrio y cayó al suelo, por lo que alertaron a una ambulancia y recibió asistencia en el hospital de Monforte de Lemos. El incidente lo denunció ante la Guardia Civil de esta localidad.



Por su parte, dos meses antes, en octubre, se precipitó otra rama, de grandes dimensiones, y ocasionó "importantes" desperfectos en cinco nichos, entre ellos el de este vecino. Fue necesaria, además, la intervención de los bomberos para retirar los restos y varias cruces de los sepulcros que estaban a punto de precipitarse al suelo. "Ese día cayó sobre las once de la mañana. Por la tarde se celebró un aniversario y si llega a caer en ese momento podía pasar alguien por debajo y pasar algo grave", denunció.



La caída de estas ramas llevó a que los cinco propietarios de los nichos se pusieran en contacto con el Obispado para que tomara medidas y dieron parte a la compañía de seguros de este organismo para que se hiciera cargo de los desperfectos, explicó el vecino. Este intercambió una serie de correos electrónicos con el Obispado, que en alguno de ellos le señaló que se estaban realizando gestiones para cortar los ejemplares. Otra vecina también envió un burofax a este organismo en diciembre, pero sin recibir respuesta, dijo.



Finalmente la tala de los árboles comenzó el pasado martes, medida que el denunciante aseguró que provocó malestar entre vecinos. Hasta ahora uno de los ejemplares fue cortado por la mitad, mientras que en el otro retiraron las ramas. En la jornada de ayer los trabajos no continuaron, dijo el inciense, quien desconoce las razones.