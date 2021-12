O CB Sarria inicia a campaña solidaria de Nadal coa recollida de xoguetes e libros

O CB Sarria pón en marcha un ano máis unha campaña solidaria con motivo do Nadal que ten como obxectivo recoller distintas doazóns de xoguetes, libros e outros obxectos para repartir entre os nenos e nenas máis necesitados da contorna.

Esta campaña, en colaboración coa delegación de servizos sociais do Concello de Sarria, comezou este xoves e estará en marcha ata os primeiros días do 2022 aínda que, segundo informa o club, pode prolongarse máis se fose preciso.

Consistirá na recollida de libros e contos, xoguetes, películas ou música, entre outros efectos, dirixidos aos máis pequenos das casas. A comida queda excluída desta campaña, aclara o CB Sarria.

Todas as doazóns poden depositarse detrás do mostrador do vestíbulo do pavillón da Rúa Castelao, en caixas pechadas, bolsas ou outro tipo de envoltorio.

Dende esta entidade fan un chamamento a xogadores, adestradores, familias, directivos e demais colaboradores para que se sumen a esta iniciativa, que tamén está aberta ao público en xeral.

O CB Sarria lembra que o baloncesto "cumpre tamén a súa importante función social". O pasado ano, por exemplo, o club entregoulle a Cáritas 15 caixas e bolsas cheas de xoguetes e libros para repartir nestas datas sinaladas entre as familias con menos recursos.