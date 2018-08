Catorce jóvenes se unieron en Sarria a la actividad ganadera este año

El sector ganadero de Sarria registró 14 nuevas altas de jóvenes en la última convocatoria de ayudas de la Xunta, en la que también se aprobaron planes de mejora para 20 explotaciones, según datos de la delegación territorial en Lugo. Su responsable, José Manuel Balseiro, visitó el lunes en Sarria una explotación en Vilarello, en la parroquia de Santo Estevo do Mato, en la cual la Consellería do Medio Rural subvenciona obras de ampliación, así como la incorporación de un joven.

Durante su estancia en Sarria, Balseiro puso en valor "o empuxe do sector agropecuario do concello, que está a apostar pola renovación e a modernización, do que dá boa proba esta granxa".

El delegado de la Xunta cifró en 3,5 millones de euros las ayudas de la administración autonómica al sector ganadero local. Hizo alusión también "ao peso que tiveron en Sarria as subvencións para a incorporación de mozos e mozas á actividade agraria, con 14 novas altas que suman axudas por 428.000 euros, e os plans de mellora para 20 explotacións, con 1,2 millóns de financiamento".

Son, según dijo, parte de los cinco millones que la Xunta prevé dedicar al municipio hasta finales de año, al margen de otras posibles actuaciones que se sumen en meses próximos. Entre ellas citó ayudas a una quesería por medio millón de euros, obras en la carretera de Oural a O Incio, señalización de la ruta de As Aceas, mejoras en el estadio de Ribela, fondos para dependencia, inversiones en los dos institutos o un convenio para emergencias en el Camino.

"Sarria é un dos concellos máis dinámicos da provincia e a Xunta quere estar presente, apoiando tanto a iniciativa privada como a dotación e mellora das infraestruturas públicas, nunha aposta clara e decidida", afirmó.