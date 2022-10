El Catastro anulará en Sarria las valoraciones de inmuebles notificadas fuera de plazo

La gerencia territorial del Catastro de Lugo acaba de comunicar al Concello de Sarria que declarará la caducidad de aquellas valoraciones de inmuebles realizadas en el municipio que fueron notificadas a sus propietarios fuera de plazo. La medida supondrá la devolución o compensación de las liquidaciones del Ibi a todos los vecinos que se encuentran en este supuesto, asegura el alcalde.

Por el momento se desconoce el número exacto de afectados que recibieron la carta pasados los seis meses que marca la ley, pero todo indica que son la mayoría.

El 19 de septiembre, el Concello solicitó a la gerencia territorial del Catastro la revisión de oficio de los procedimientos realizados en Sarria. Lo hizo tras conocer una sentencia del TSXG que declaraba caducado uno de los expedientes por notificarlo fuera de plazo y ante la sospecha de que pudiera haber más en esa situación.

El asunto no es menor porque la caducidad de las valoraciones notificadas en 2019 supondría la nulidad de todos los trámites posteriores, incluidas las liquidaciones del Ibi entre 2016 y 2019 pasadas al cobro en los últimos meses a centenares de vecinos del rural.

Según el alcalde, la revisión de oficio a la que accedió Catastro y que fue comunicada al Concello el viernes día 21 "afectará a todos los interesados, con independencia de si formularon en su día reclamación o no, por lo cual se procura el beneficio colectivo y no el de una parte de los ciudadanos".

Una vez Catastro dicte las resoluciones correspondientes, la Diputación Provincial (organismo encargado de la recaudación del Ibi en Sarria) "habrá de proceder a la devolución y/o compensación de los importes recibidos en su día", afirma Claudio Garrido.

La gerencia territorial del Catastro también ha comunicado al Ayuntamiento que procederá al inicio de un nuevo procedimiento simplificado de valoración colectiva en Sarria. Dependiendo de la fecha en la cual notifique estas valoraciones, podrían pasarse al cobro o no las liquidaciones de 2019. En todo caso, los expedientes que se declaren caducados no tendrán que abonar las de 2016 a 2018.

Dado que en los últimos años no se ha realizado ningún cambio en la calificación urbanística del suelo todo apunta a que las nuevas valoraciones catastrales no variarán mucho. Los cobros, no obstante, tendrán menor impacto con la entrada en vigor en 2023 de una serie de bonificaciones aprobadas en el último pleno y que se encuentran a exposición pública.

Claudio Garrido: "La moción que se aprobó es inútil"

El ‘catastrazo’ es caballo de batalla y motivo de discrepancias entre Camiña Sarria y su socio Benjamín Escontrela, promotor de una plataforma de afectados por el Ibi con 400 vecinos.



El alcalde aprovecha la comunicación de Catastro para lanzar más de una indirecta a Escontrela. La moción que presentó este edil y que fue aprobada en el pleno "deviene totalmente inútil a la vista de esta resolución", dice Garrido, que alaba la colaboración entre administraciones "evitando polémicas estériles y soslayando inútiles protagonismos".



Además, avala el procedimiento de valoración simplificado, "a pesar de mantenerse tesis contrarias por voces que se decían autorizadas en la materia".