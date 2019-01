La Casona de O Incio sufre un nuevo derrumbe y los vecinos reclaman su arreglo

Los vecinos de O Incio volvieron a reclamar la restauración de la Casona, que se ubica en la capitalidad municipal y sufrió un nuevo derrumbe en una de las fachadas.

Aprovechando la visita de los Reyes Magos a A Cruz do Incio, unos vecinos colocaron este domingo ante el inmueble un pequeño altar con doce velas por cada uno de los años que llevan esperando la rehabilitación del histórico edificio, propiedad de la Diputación Provincial de Lugo. Estaban acompañadas por una carta para Sus Majestades en la que se podía leer: "Doce anos de espera. Queridos Reis Magos: nestes doce anos de expropiación os políticos non me arraxaron. Doce velas poñen hoxe os veciños ante min para pedirvos aos Reis e a todos os santos do ceo que non me deixedes caer".

Los vecinos temen que se pueda acabar derrumbando la Casona, pues se encuentra abandonada desde hace tiempo y en mal estado de conservación. En diciembre de 2017 sufrió unos desprendimientos en una pared lateral. En la misma zona se produjo otro a finales del pasado año, tras la nevada de octubre, aseguraron unos vecinos. "Caera un pouco e agora máis. Vai a pasos axigantados o deterioro", se lamentaron.

Alertaron de que otras fachadas también presentan grietas y se pueden producir nuevos derrumbes si la administración provincial no toma medidas. "Como non lle boten man vai todo para abaixo. Para que expropiaron a Casona, para deixala caer?", se preguntaron vecinos.

El pasado año los residentes en A Cruz do Incio llevaron a cabo dos concentraciones para solicitar la restauración inmediata del edificio y también acudieron en varias ocasiones a los plenos de la Diputación.

ANTECEDENTES. La Casona, que dispone de varias construcciones, fue expropiada en su momento por la Sociedade Urbanística Provincial (Suplusa) para rehabilitarla con fines de uso público. Hace cuatro años el organismo provincial anunció una inversión de 250.000 euros para restaurar la construcción, aunque poco después las obras quedaron paralizadas.

En febrero del pasado año Suplusa informó que dedicaría 250.000 euros a un proyecto de demolición del edificio actual y construcción de otro, a lo que se opusieron los vecinos. Finalmente se anunció que se restauraría el inmueble, cuya situación fue abordada en varias ocasiones en los plenos del Ayuntamiento de O Incio y la Diputación Provincial.