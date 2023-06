O caso do sarriao encontrado morto nun coche en Bélxica está baixo segredo de sumario

O caso do veciño de Sarria José Ramón Arias Trigo, encontrado sen vida dentro dun coche no aeroporto de Charleroi, en Bélxica, atópase baixo segredo de sumario, segundo lle confirmaron ao Concello fontes do consulado.

A investigación sobre o falecemento deste sarriao continúa en marcha, polo que de momento non é posible dispor aínda do corpo. O seu irmán tiña previsto viaxar a principios desta mesma semana ata a capital belga para iniciar os trámites de repatriación, unha xestión que deberá pospoñer dado polo de agora non está permitido o traslado dos restos.

O alcalde de Sarria, Claudio Garrido, contactou este luns coa cónsul en Bélxica para interesarse polo caso deste veciño, de 55 anos de idade, que ao parecer levaba varios meses morto dentro dun coche con matrícula de Luxemburgo estacionado no aparcamento do aeroporto de Charleroi, a uns 50 quilómetros da capital.

Segundo lle explicaron, o xulgado correspondente decretou o segredo de sumario, de xeito que nin o consulado nin outras institucións coñecen as circunstancias da morte e hai que agardar para poder entregarlle á familia os restos.

Ante esta noticia, o irmán do falecido aprazou a viaxe a Bruxelas á espera de poder facerse cargo do corpo para o seu traslado a Sarria e posterior sepultura xunto ao de seu pai. "Quero traer a meu irmán como sexa", reiterou.

O rexedor sarriao sinalou que a cónsul lle trasladou o compromiso de avisar tanto ao Concello como á familia en canto sexa posible liberar os restos deste veciño.

José Ramón Arias Trigo, electricista de profesión, levaba algo máis dun ano en Bruxelas, onde traballaba, segundo lle dixo aos seus familiares, instalando alarmas. Seu irmán non tiña noticias súas dende finais de xaneiro ata que o pasado xoves recibiu a comunicación do falecemento.